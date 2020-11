CNP Assurances : affiche un repli limité de son bénéfice sur les 9 premiers mois de 2020

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe d'assurance vie CNP Assurances a annoncé jeudi une baisse limitée de son bénéfice net sur les neuf premiers mois de 2020, les résultats du groupe résistant à la crise sanitaire.

"Au cours des neuf premiers mois de 2020, CNP Assurances a démontré sa capacité de résistance, avec une activité à un niveau très élevé au troisième trimestre, en particulier au Brésil. La crise financière et sanitaire liée à l'épidémie de Covid 19 a eu des impacts limités à ce stade", a déclaré le directeur général du groupe, Antoine Lissowski, cité dans un communiqué.

Sur l'ensemble des neuf premiers mois de 2020, le résultat net de l'assureur s'est établi à 918 millions d'euros, contre 987 millions d'euros sur les neuf premiers mois de 2019, traduisant une baisse de 7% en données publiées et de 4,5% à taux de change et périmètre constants.

Sur la même période, le chiffre d'affaires a reculé de 25,7% en données publiées et de 21% à périmètre et taux de changes constants, à 18,65 milliards d'euros. Le groupe a imputé l'essentiel de cette baisse à la crise sanitaire. CNP Assurances évalue l'impact de cette crise sur le chiffre d'affaires du groupe à 3,5 milliards d'euros à fin septembre, dont 2,4 milliards d'euros en France. "La charge liée à la crise se maintient à un niveau équivalent voire légèrement réduit par rapport au premier semestre", a souligné le groupe d'assurance.

Le résultat brut d'exploitation a reculé de 14,7% en données publiées et de 6,7% à périmètre et taux de change constants, à 1,9 milliard d'euros.

Le taux de marge sur affaires nouvelles s'est établi à 12,2% sur neuf mois, contre 17,1% sur l'ensemble de 2019.

CNP Assurances a fait état d'un taux de couverture de la marge de solvabilité (SCR) de 203% des fonds propres durs à fin septembre, contre 227% à la fin 2019.

Le spécialiste de l'assurance vie avait abandonné en avril son objectif de croissance du résultat net en 2020 et n'a pas fourni jeudi de nouvel objectif. Le directeur financier du groupe, Thomas Béhar, a expliqué que le groupe avait préféré ne pas livrer de perspectives au moment où le second confinement a lieu en France.

"Pour le moment, nous n'avons pas noté de réduction d'activité [liée à ce reconfinement, NDLR], toutes les agences sont ouvertes" mais "nous ne savons pas quel effet économique" auront ces nouvelles mesures, a expliqué le dirigeant. "Nous verrons progressivement au mois de novembre ce que cela donne mais pour le moment nous n'avons pas d'alerte", a-t-il ajouté.

Concernant le versement d'un dividende au titre de l'exercice 2020, Thomas Béhar a indiqué que cette distribution dépendrait à la fois des comptes annuels du groupe et de l'avis des superviseurs. Il a toutefois évoqué la possibilité d'un dividende "un peu plus fort pour tenir compte du non versement de cette année".

En 2020, CNP Assurances a suivi les recommandations des autorités de supervision et n'a pas versé de dividende à ses actionnaires au titre de ses résultats de 2019.

