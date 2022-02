Paris, le 17 février 2022

CNP Assurances dévoile ses 6 engagements pour décliner

opérationnellement sa raison d'être à horizon 2025

Au cours de la conférence de presse de presse d'annonce des résultats 2021 de CNP Assurances, le directeur général Stéphane Dedeyan a dévoilé les engagements liés à la raison d'être inscrite dans les statuts de l'entreprise depuis l'assemblée générale du 16 avril 2021 : « Agir pour une société inclusive et durable en apportant au plus grand nombre des solutions qui protègent et facilitent tous les parcours de vie ».

Ouvert aux autres et au monde, CNP Assurances soutient depuis 2003 les principes du Pacte mondial des Nations unies pour construire une société inclusive et défendre un environnement durable.

Une démarche globale au service de toutes ses parties prenantes

En dévoilant les engagements et objectifs de sa raison d'être, CNP Assurances poursuit une démarche globale au service de toutes ses parties prenantes (collaborateurs, clients, partenaires, actionnaires, société, planète).

Le groupe CNP Assurances s'engage :

1/ à accompagner le développement de ses collaborateurs au sein d'un collectif riche de tous ses talents et de toutes ses diversités. CNP Assurances souhaite que l'ensemble du groupe puisse avancer au même rythme sur les questions de qualité de vie, de bien-être et d'engagement au travail. Le but est d'enrichir les compétences des collaborateurs tout au long de leur carrière et de développer leur engagement dans des conditions favorables au bien-être individuel et collectif. Parce que CNP Assurances veut agir pour une société inclusive, le groupe s'engage à promouvoir l'égalité des chances partout où il est implanté. L'entreprise renforce la présence des femmes parmi ses cadres dirigeants et facilite l'entrée des jeunes dans la vie active en accueillant un nombre accru d'alternants ou de stagiaires issus des quartiers prioritaires ou en décrochage scolaire.

2/ à rendre accessible à chaque personne une solution de protection, quelle que soit sa situation, et à être présent lorsque ses assurés en ont besoin. CNP Assurances s'engage à les accompagner à tous les moments clés de leur vie, à rendre l'assurance claire, facile et compréhensible et à assurer le plus grand nombre de personnes quelle que soit leur situation. Cela se concrétise par la simplification des dispositifs d'écoute et de prise en charge des demandes, le développement de partenariats avec des associations pour améliorer l'accès à l'assurance et l'inclusion des personnes qui en ont le plus besoin.

3/ à construire avec ses partenaires des solutions performantes et innovantes qui font progresser la protection. CNP Assurances accompagne l'évolution des besoins de protection, renforce les synergies avec ses partenaires pour augmenter l'assurabilité et la protection, co-construit avec eux des prestations de service ou d'assistance adaptées aux nouvelles réalités pour mieux accompagner les assurés dans les situations difficiles.