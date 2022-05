CNP Assurances : hausse de 31% du RBE au 1er trimestre

CNP Assurances publie un résultat net part du groupe en hausse de 2,7% à 316 millions d'euros et un résultat brut d'exploitation (RBE) en croissance de 30,6% à 933 millions (+24,4% à périmètre et change constants) au titre du premier trimestre 2022.



Son chiffre d'affaires a augmenté de 25,3% à 9,8 milliards d'euros (+5,5% à périmètre et change constants) dont notamment, en épargne/retraite, une stabilité de l'activité en France avec une amélioration de la part des unités de compte (UC) dans les ventes.



'La réalisation de notre programme de plus-values début 2022 permet d'aborder sereinement le reste de l'année 2022 et notre taux de solvabilité élevé, à 243%, traduit notre solidité financière', ajoute son directeur général Stéphane Dedeyan.



