CNP Assurances : investit dans un ensemble de bureaux de référence en matière de respect de l'environnement

CNP Assurances annonce l'acquisition à Invesco Real Estate d'un immeuble de bureaux de plus de 11 000 m2 au cœur du quartier de l'Etoile à Paris. Entièrement loué à une grande banque d'affaires internationale dont il abrite le siège, l'ensemble a été totalement restructuré entre 2017 et 2019, et bénéficie d'une quadruple labellisation environnementale.

Les conseils de l'opération :

CNP Assurances était accompagnée des conseils suivants : - Asset manager : La Française REM

- Notaire : étude Wargny Katz

- Juridique : cabinet Herbert Smith Freehills

- Fiscal : cabinet KPMG

- Technique : Artelia

- Environnemental : Burgeap

- Energétique : Thermaviva

À propos de CNP Assurances

Acteur de référence sur le marché français de l'assurance de personnes, CNP Assurances est présent dans 19 pays en Europe et en Amérique latine, avec une forte activité au Brésil, son 2ème marché. Assureur, coassureur et réassureur, CNP Assurances conçoit des solutions de prévoyance/protection et d'épargne/retraite innovantes. La société compte plus de 38 millions d'assurés en prévoyance/protection dans le monde et plus de 12 millions en épargne/retraite. Conformément à son modèle d'affaires, ses solutions sont distribuées par de multiples partenaires et s'adaptent à leur mode de distribution, physique ou digital, ainsi qu'aux besoins des clients de chaque pays.

CNP Assurances est cotée à la Bourse de Paris depuis octobre 1998. Le Groupe affiche un résultat net de 1 412 M€ en 2019.

