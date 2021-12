CNP Assurances : la CDC au-dessus des deux tiers du capital

La Caisse des dépôts et consignations (CDC) a déclaré à l'AMF avoir dépassé indirectement, le 16 décembre, le seuil de deux tiers du capital de CNP Assurances et détenir, par l'intermédiaire de La Banque Postale, 78,95% du capital et 82,08% des droits de vote.



Ce franchissement de seuil résulte de l'acquisition hors marché par La Banque Postale de la totalité des actions CNP Assurances détenues par BPCE ; La Banque Postale a, à cette occasion, franchi directement en hausse le même seuil que la CDC.



