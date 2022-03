CNP Assurances : la CDC dépasse les 90% des DDV

La Caisse des dépôts et consignations (CDC) a déclaré avoir franchi indirectement en hausse, le 16 mars 2022, le seuil de 90% des droits de vote de la société CNP Assurances et détenir indirectement, par l'intermédiaire de La Banque Postale, 585 329 268 actions CNP Assurances représentant 1 004 282 029 droits de vote, soit 85,25% du capital et 90,76% des droits de vote de cette société.



Ce franchissement de seuil résulte de l'acquisition hors marché par La Banque Postale de 43 249 343 actions CNP au prix de l'offre publique initiée par cette dernière. La Banque Postale a, à cette occasion, franchi directement en hausse le même seuil que la CDC.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.