CNP Assurances : 2020, année charnière pour la Banque Postale

Dans un contexte difficile, le rapprochement entre CNP Assurances et La Banque Postale a permis de constituer 'un leader de la bancassurance en Europe'.



Le résultat net part du groupe s'établit à 4,15 MdsE en 2020 avec un business mix diversifié, à 64,5% pour les activités bancaires et 33,4% pour l'assurance.



La Banque Postale se dit par ailleurs 'aux avant-postesde la transition juste', avec un 'leadership en matière de performances extra-financières déjà atteint : N°1 mondial chez Vigeo et n°3 mondial chez Sustainalytics'.



Pour Philippe Heim, Président du Directoire, 'La Banque Postale affiche des résultats résilients' et le groupe 'va accélérer sa transformation et son développement avec comme boussoles la satisfaction de ses clients et l'attachement à ses valeurs citoyennes. '



