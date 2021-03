CNP Assurances : La Fondation CNP Assurances soutient les jeunes talents avec la Fondation Marcel Bleustein-Blanchet de la Vocation

Paris, le 30 mars 2021

La Fondation CNP Assurances soutient les jeunes talents avec la Fondation

Marcel Bleustein-Blanchet de la Vocation

Partenaire de la Fondation Marcel Bleustein-Blanchet de la Vocation et engagée pour l'égalité des chances, la Fondation CNP Assurances parraine Sandra Sara, une étudiante en génétique originaire du Liban, pour l'accompagner dans son projet et lui permettre de réaliser son stage à l'étranger. La Fondation Marcel Bleustein-Blanchet de la Vocation soutient les jeunes talents à qui elle remet chaque année un Prix pour les aider à accomplir leur vocation professionnelle.

La Fondation Marcel Bleustein-Blanchet de la Vocation a pour mission d'encourager et d'accompagner les jeunes qui ont besoin d'aide pour s'accomplir dans le métier qu'ils ont choisi. Elle remet chaque année des Prix aux jeunes les plus méritants pour réaliser leur projet professionnel et ce, dans tous les domaines d'activité.

Partenaire de la Fondation de la Vocation, la Fondation CNP Assurances, engagée depuis 2015 dans la lutte contre les inégalités sociales de santé, a déjà parrainé plusieurs jeunes lauréats qui se destinent à des professions de santé : vocation médicale, paramédicale ou médico-sociale. Pour l'édition 2021, elle a remis un prix de la vocation à Sandra Sara, 21 ans, étudiante en génétique, qui va ainsi pouvoir poursuivre ses études en France et financer son stage.

Biographie de Sandra Sara

Originaire du Liban, où elle n'avait pas la possibilité d'étudier la génétique, Sandra Sara intègre après son baccalauréat scientifique l'Université Paris-Diderot en licence « Sciences du Vivant », avec l'objectif de suivre par la suite le Magistère Européen de Génétique. Touchée par la crise économique au Liban, où son père est chauffeur de car et sa mère couturière, elle est contrainte de travailler pour financer ses études tout en multipliant les stages, en ayant parfois recours aux aides ponctuelles d'urgence et à la solidarité universitaire.

Ce prix lui permettra de couvrir ses dépenses quotidiennes et de financer son stage de Master à l'étranger.

La vocation de Sandra Sara, devenir chercheuse en génétique, se renforce au fil du temps et prend de plus en plus de place dans sa vie. Ses objectifs : résoudre des énigmes, décoder le mystère de la vie contenu dans les génomes, comprendre l'origine de nombreuses maladies transmissibles de génération en génération et tenter d'en limiter les effets.

À propos de CNP Assurances

Acteur de référence sur le marché français de l'assurance de personnes, CNP Assurances est présent dans 19 pays en Europe et en Amérique latine, avec une forte activité au Brésil, son 2ème marché. Assureur, coassureur et réassureur, CNP Assurances conçoit des solutions de prévoyance/protection et d'épargne/retraite innovantes. La société compte plus de 36 millions d'assurés en prévoyance/protection dans le monde et plus de 12 millions en épargne/retraite. Conformément à son modèle d'affaires, ses solutions sont distribuées par de multiples partenaires et s'adaptent à leur mode de distribution, physique ou digital, ainsi qu'aux besoins des clients de chaque pays.

CNP Assurances est cotée à la Bourse de Paris depuis octobre 1998. La société affiche un résultat net de 1 350 M€ en 2020.

À propos de la Fondation CNP Assurances

Créée en 1993, la Fondation CNP Assurances est engagée en faveur de la santé publique. Son rôle ? Promouvoir, soutenir et initier toute action et tout projet d'intérêt général développé dans le champ de la santé. Devenue Fondation d'entreprise en 2011, elle s'inscrit dans le prolongement de la mission de CNP Assurances : protéger, dans la durée, les personnes et tout ce qui compte pour elles. Les actions soutenues par la Fondation d'entreprise cultivent la valeur d'ouverture qui caractérise la marque et anime les collaborateurs de CNP Assurances. Ouverture aux autres, aux personnes vulnérables, aux partenariats innovants et aux solutions utiles. La Fondation CNP Assurances a pour axes d'intervention : réduire les inégalités sociales de santé et sauver des vies. Elle est signataire de la Charte du

mécénat rédigée par ADMICAL et ses adhérents et ouverte à tous acteurs du mécénat d'entreprise.

