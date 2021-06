CNP Assurances : La Fondation CNP Assurances soutient quatre nouveaux projets pour sauver des vies et réduire les inégalités sociales de santé

L'organisation et la maintenance sont effectuées via une plateforme digitale développée par SAUV Life, qui permet de gérer le planning de disponibilités des DAE et ainsi de limiter leurs périodes de non-utilisation.

Les projets soutenus par la Fondation CNP Assurances, à destination des jeunes et des populations fragiles, concrétisent notre raison d'être qui a été dévoilée il y a quelques mois et qui est inscrite dans nos statuts. Elle nous engage à agir, avec nos partenaires, pour une société inclusive et durable et à proposer des solutions qui protègent le plus grand nombre dont les plus vulnérables et facilitent tous les parcours de vie.

Il porte sur l'équipement en défibrillateurs, la formation et la sensibilisation des salariés, des personnes accueillies, de leurs familles et des bénévoles aux gestes qui sauvent, un enjeu citoyen et d'animation de vie sociale, au sein d'établissements de l'association « Petits Frères des Pauvres », lieux d'accueil associatifs.

À propos de CNP Assurances

Acteur de référence sur le marché français de l'assurance de personnes, CNP Assurances est présent dans 19 pays en Europe, notamment en Italie, et en Amérique latine, avec une forte activité au Brésil, son 2e marché. Assureur, coassureur et réassureur, CNP Assurances compte plus de 36 millions d'assurés en prévoyance/protection dans le monde et plus de 12 millions en épargne/retraite. Conformément à son modèle d'affaires, ses solutions sont distribuées par de multiples partenaires et s'adaptent à leur mode de distribution, physique ou digital, ainsi qu'aux besoins de protection et de facilitation des parcours de vie des clients de chaque pays.

Cotée à la Bourse de Paris depuis octobre 1998, CNP Assurances est filiale de La Banque Postale. La société affiche un résultat net de 1 350 M€ en 2020.

À propos de la Fondation CNP Assurances

Créée en 1993, la Fondation CNP Assurances est engagée en faveur de la santé publique. Son rôle ? Promouvoir, soutenir et initier toute action et tout projet d'intérêt général développé dans le champ de la santé. Devenue Fondation d'entreprise en 2011, elle s'inscrit dans le prolongement de la mission de CNP Assurances : protéger, dans la durée, les personnes et tout ce qui compte pour elles. Les actions soutenues par la Fondation d'entreprise cultivent la valeur d'ouverture qui caractérise la marque et anime les collaborateurs de CNP Assurances. Ouverture aux autres, aux personnes vulnérables, aux partenariats innovants et aux solutions utiles. La Fondation CNP Assurances a pour axes d'intervention : réduire les inégalités sociales de santé et sauver des vies. Elle est signataire de la Charte du mécénat rédigée par ADMICAL et ses adhérents et ouverte à tous acteurs du mécénat d'entreprise.

