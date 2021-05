CNP Assurances : Préfon-Retraite récompensé aux TOP 2021 du PER

e Communiqué de presse e e

Paris, le 6 mai 2021

Préfon-Retraite récompensé aux TOP 2021 du PER

Le jury des TOP 2021 du PER a décerné le TOP de Bronze à Préfon pour son contrat Préfon-Retraite dans la catégorie « Meilleur contrat ISR ».

ToutSurMesFinances.com récompense chaque année les meilleurs PER individuels ou PERin proposés en France en décernant des prix : les TOP PER. Le contrat Préfon-Retraite, souscrit par l'association Préfon auprès de CNP Assurances, s'est ainsi vu décerner cette année le TOP Bronze 2021 du PER dans la catégorie « Meilleur contrat ISR ».

En effet, depuis quelques années, l'investissement socialement responsable (ISR) permet de concilier la performance financière et le développement durable en prenant en compte des critères financiers et extra- financiers environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Il contribue à ce titre au développement d'une économie plus durable et plus responsable.

Engagée depuis 2007 dans une démarche ISR, Préfon précise que : « Cette démarche de sélection, de gestion maîtrisée et pérenne des placements du régime Préfon-Retraitecomplète la sécurisation du régime au-delà même de ses mécanismes assurantiel et prudentiel et affirme encore davantage sa responsabilité sociale ».

Co-construite avec CNP Assurances et les réassureurs du régime Préfon-Retraite, cette démarche contribue à la gestion de 17 milliards d'euros d'encours en valeur de marché et concerne les 400 000 affiliés du régime.

L'association Préfon a ainsi adopté, dès 2011, une Charte d'engagement pour un investissement responsable. Elle est en outre adhérente au Forum pour l'Investissement Responsable (FIR) et apporte sa contribution à ce mouvement.

L'obtention de ce prix pour le contrat Préfon-Retraite consacre donc un long travail traduisant l'engagement de Préfon à l'égard de ses clients.

Pour plus d'informations sur les lauréats des TOP des PER : https://top.toutsurmesfinances.com/laureats-per/