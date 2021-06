CNP Assurances : note de crédit confirmée chez Fitch

CNP Assurances annonce que 'malgré un contexte de crise sanitaire et financière sans précédent', Fitch Ratings a confirmé sa notation de solidité financière 'A+' (perspective 'stable'), ainsi que celle des titres subordonnés émis par le groupe.



'Cette notation reflète le très bon profil commercial de CNP Assurances, sa forte capitalisation et son bon niveau d'endettement, ainsi que la stabilité de ses résultats financiers', explique Fitch.



L'agence de notation précise toutefois que 'ces forces sont en partie compensées par le risque d'actifs relativement élevé de l'assureur, ainsi que par sa sensibilité à l'environnement de taux bas'.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.