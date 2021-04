Paris, le 12 avril 2021

CNP Assurances soutient deux projets innovants de la Fondation

Culturespaces et de l'association Eva pour la vie pour aider les enfants en

situation de handicap ou victimes de cancer

CNP Assurances apporte son soutien à la Fondation Culturespaces et à l'association Eva pour la vie, qui déploient des projets innovants pour améliorer le quotidien des enfants en situation de handicap ou atteints de cancer.

Depuis 2009, la Fondation Culturespaces, sous l'égide de la Fondation Agir Contre l'Exclusion, met en œuvre des programmes éducatifs et culturels pour les enfants de 5 à 12 ans fragilisés par la maladie, le handicap ou la précarité sociale. Elle propose des expériences ludiques et pédagogiques au travers de programmes et parcours de lieux culturels d'exception. CNP Assurances a choisi de soutenir un programme qui fait rimer solidarité et créativité. Son objectif est de familiariser et d'initier les enfants en situation de handicap à l'architecture, grâce à l'expression corporelle. La danse et l'architecture ayant en commun de travailler sur l'espace et la 3D, il leur est proposé un parcours « dansé », pour découvrir de façon sensorielle, originale et inclusive un patrimoine architectural comme le Musée Jacquemart-André. Laissant libre cours à la créativité et

, le projet vise à améliorer leur quotidien et leur mieux-être. Destiné dans un premier temps aux jeunes de l'Institut d'Education Motrice Michel Arthuis en région parisienne, ce programme doit bénéficier terme à 200 enfants en situation de handicap en Île-de-France.

Créée en 2012, l'association Eva pour la vie soutient financièrement la recherche sur les cancers pédiatriques et les familles d'enfants malades. Elle intervient régulièrement auprès des institutions (députés, sénateurs, ministères & Élysée) afin d'obtenir des avancées légales et budgétaires sur ces sujets. Par ailleurs, elle met en place des actions pour améliorer le quotidien des enfants hospitalisés en France. CNP Assurances a décidé d'apporter une contribution financière à son projet d'aide au logement des familles d'enfants malades près de l'hôpital et d'amélioration du confort des jeunes patients au sein de l'hôpital en soutenant la mise en place de séances de thérapie sportive ou d'art-thérapie.

eAgathe Sansone

Directrice du marketing stratégique, de la communication et du mécénat de CNP Assurances