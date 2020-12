Paris, le 1er décembre 2020

CNP Assurances poursuit son engagement solidaire envers les personnes vulnérables en soutenant trois associations partenaires

Face à la gravité des effets de la crise sanitaire, économique et sociale, le mécénat d'entreprise de CNP Assurances s'engage aux côtés des personnes les plus vulnérables et soutient trois associations déjà partenaires : la FAGE, le Secours populaire français et la Fédération Française des Banques Alimentaires.

La crise sanitaire et ce deuxième confinement ont aggravé la situation des personnes vulnérables et fait basculer des milliers de personnes dans la précarité ou ont rendu vulnérables des milliers de personnes.

CNP Assurances confirme son engagement de long terme aux côtés des associations qui agissent sur le terrain, dans le cadre de son opération #CNPsolidaire.

.

Aux côtés de la FAGE pour soutenir les étudiants en situation de précarité

Partenaire de la FAGE (Fédération des Associations Générales Etudiantes), via sa Fondation d'entreprise, depuis 2016, CNP Assurances est une nouvelle fois à ses côtés au cours de ce second confinement pour venir en aide aux étudiants en situation de précarité particulièrement frappés par la crise sanitaire. CNP Assurances contribue ainsi à hauteur de 50 K€ aux distributions alimentaires via les épiceries solidaires AGORAé et à la mise à disposition de recharges en données internet pour permettre aux étudiants de poursuivre leurs études. Rappelons que 20 % des étudiant.e.s vivent sous le seuil de pauvreté. 65 % d'entre eux déclarent sauter régulièrement un repas faute de moyens et un tiers exerce une activité rémunérée pour subvenir à ses besoins pendant ses études1. En outre, en quelques mois, les AGORAé ont accueilli plus d'étudiants bénéficiaires en situation de précarité que depuis leur création en 20112.

Soutien au Secours populaire français pour accompagner les personnes en situation de pauvreté ou d'exclusion

Le Secours populaire français, né en 1945, est reconnu d'utilité publique et déclaré Grande cause nationale en 1991. L'association s'est donnée pour mission d'agir contre la pauvreté et l'exclusion en France et dans le monde. Elle fait vivre la solidarité via ses 80 000 collecteurs-animateurs bénévoles qui viennent en aide à 3 265 030 personnes en difficulté en France et dans le monde.

En pleine flambée de la précarité, le nombre de personnes qui ont eu besoin de l'aide alimentaire du Secours populaire depuis le début de la crise a augmenté de 45 %3.

CNP Assurances s'engage aux côtés du Secours Populaire et fait un don de 10 K€ à la campagne des « Pères Noël verts », notamment pour la distribution de jouets neufs et de colis festifs à des familles en situation de

1 Sources : IGAS, OVE et FAGE

2 Source : FAGE

3 Source : Secours populaire français

précarité, et de 40 K€ en soutien aux personnes en situation de fragilité aidées par l'association. Il s'agit d'un soutien aux personnes précaires en matière alimentaire.

Les collaborateurs de CNP Assurances aux côtés des Banques Alimentaires pour aider les plus démunis

Les collaborateurs de CNP Assurances se sont engagés pour la deuxième fois dans un défi interne et collectif « Bougeons Solidaires ». Lancé début décembre 2020, ce challenge sportif confiné et solidaire leur permet de cumuler des points en pratiquant une activité sportive choisie parmi les cours en live, mis gratuitement à leur disposition via une plateforme. Les points cumulés débloqueront un don et, en fonction de leur mobilisation, CNP Assurances versera jusqu'à 50 K€ à la Fédération Française des Banques Alimentaires. La première édition de ce challenge avait permis d'atteindre 100 % de l'objectif.

Ce soutien permettra aux Banques Alimentaires, 1er réseau d'aide alimentaire en France, de contribuer à la distribution de denrées et de produits de première nécessité. Le réseau des Banques Alimentaires a dû adapter sa Collecte Nationale à la crise sanitaire en proposant jusqu'au 15 décembre une plateforme solidaire numérique monpaniersolidaire.org sur laquelle les donateurs pourront faire un don pour fournir des repas aux plus démunis. Cela permettra de répondre en partie à la demande d'aide alimentaire qui a encore augmenté depuis le premier confinement.

eAgathe Sansone

Directrice du marketing stratégique, de la communication et du mécénat de CNP Assurances

« Dans cette période de crise sanitaire aggravée d'une crise économique et sociale, CNP Assurances est plus que jamais engagée aux côtés des associations et fédérations partenaires pour aider les personnes en situation de vulnérabilité. Comme lors du premier confinement, nous sommes heureux de soutenir l'action du Secours populaire français, de la FAGE et de la Fédération Française des Banques Alimentaires qui œuvrent chaque jour sur le terrain pour lutter contre la précarité et l'exclusion.»

