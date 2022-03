CNP Assurances rachète 2,4 milliards d'euros de logements

Paris (awp/afp) - L'assureur français CNP Assurances va racheter à CDC Habitat un portefeuille de logements d'une valeur de 2,4 milliards d'euros, selon un communiqué de la filiale de la Caisse des Dépôts publié mardi.

La filiale de la Caisse des Dépôts (CDC), gestionnaire de plus de 525.000 logements, qualifie l'opération d'"exceptionnelle par son ampleur" et précise qu'elle a lieu "à l'issue d'un processus compétitif auquel ont participé une trentaine d'investisseurs français et étrangers".

Le directeur des investissements de CNP Assurances Olivier Guigné, a de son côté affirmé aux journal Les Echos que "c'est la plus grosse opération qu'on a jamais faite en immobilier".

Les 7.600 logements concernés se trouvent dans des "immeubles neufs", situés à 50% "en Ile-de-France à proximité des réseaux de transports structurants" et l'autre moitié dans les "principales métropoles françaises", détaille CDC Habitat.

La transaction se fait "au bénéfice de la production de logements", d'après CDC Habitat, qui entend maintenir le rythme de production de logements "impulsé par les deux plans de relance, annoncés en 2020 et 2021, qui génèrent en moyenne plus de 20.000 livraisons de logements par an".

afp/rp