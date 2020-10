CNP Assurances : récompensée pour sa plateforme d'IA

05/10/2020 | 18:31

À l'occasion de la cérémonie de remise des Trophées de l'Assurance 2020, CNP Assurances a remporté le trophée de bronze de l'Innovation technologique pour sa plateforme d'Intelligence Artificielle éthique by design.



Conçue et développée au sein d'un outil unique, la plateforme d'IA éthique by design, permet de monitorer en temps réel, via des tableaux de bord personnalisables et accessibles par tous, les niveaux de performance des services du Groupe, dans des conditions de sécurité et de partage optimales.





