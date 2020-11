CNP Assurances : remporte le Trophée d'Or pour sa stratégie

18/11/2020 | 11:40

CNP Assurances a remporté le Trophée Or dans la catégorie audio des Trophées Marketing 2020, organisés par Marketing Magazine et emarketing.fr.



Ce trophée vient récompenser la démarche de l'entreprise qui, lors du premier confinement, avait annoncé qu'elle dédiait des espaces publicitaires radio de sa campagne de marque afin de mettre en lumière quatre associations et fondations partenaires engagées dans la lutte contre l'épidémie.



Ces quatre associations (la Fédération des associations générales étudiantes, le Secours populaire français, la Fondation des Femmes, la Fondation Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de France) ont ainsi eu l'occasion de sensibiliser le grand public à leur cause pour récolter des dons.



