Paris, le 16 octobre 2020

CNP Assurances remporte le nouveau label

Happyindex®/Trainees Alternance 2021 et le label Happyindex®/Trainees pour la 2e année consécutive

Décerné par ChooseMyCompany, le nouveau label HappyIndex®Trainees Alternance 2021 récompense les entreprises où les étudiants sont les plus motivés et heureux. CNP Assurances maintient sa politique en faveur de l'emploi des jeunes dans le contexte sanitaire et économique actuel.

Conformément à la volonté du gouvernement de soutenir l'emploi des jeunes et en ligne avec les engagements de la profession, CNP Assurances accorde cette année encore une place privilégiée aux alternants et stagiaires afin de les accompagner au mieux dans leur projet professionnel. Cette politique a été récompensée par l'obtention d'un second label HappyIndex®Trainees et par le nouveau label HappyIndex®/Trainees Alternance basé intégralement sur les avis des alternants.

L'obtention du label HappyIndex®Trainees est le résultat d'un sondage mené par ChooseMyCompany auprès des stagiaires et alternants accueillis par l'entreprise. Cette dernière doit obtenir un taux de participation de 50 % minimum, une note globale résumant la performance de l'entreprise en matière d'accueil et d'accompagnement des jeunes de plus de 3,82 sur 5 et un taux de recommandation d'au moins 75 %.

CNP Assurances obtient cette année encore une note particulièrement élevée pour ce qui concerne le dernier critère, ce qui signifie que plus de 9 stagiaires et alternants sur 10 recommanderaient l'entreprise à leurs amis s'ils souhaitaient effectuer un stage ou une alternance, et progresse sur l'ensemble des critères.