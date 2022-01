Paris, le 18 janvier 2022

CNP Assurances renouvelle son soutien à la Fédération Française

des Banques Alimentaires

CNP Assurances renouvelle son soutien à la Fédération française des Banques Alimentaires (FFBA) : 80 K€ pour les opérations de collecte de denrées alimentaires ainsi que le transport de ces denrées sur le territoire national.

79 Banques Alimentaires collectent, contrôlent, trient et stockent 112 500 tonnes de denrées alimentaires auprès de la grande distribution, d'agriculteurs, de l'industrie agroalimentaire pour les redistribuer via les associations et CCAS1 partenaires. Ces denrées sont ensuite redistribuées toute l'année aux personnes en situation de précarité.

Engagé en faveur d'une société plus inclusive et d'un environnement durable, le mécénat de CNP Assurances renouvelle son soutien aux missions de la FFBA, notamment pour l'achat et le transport de denrées sur le territoire national, favorisant ainsi une répartition équitable de celles-ci.

Depuis le début de la crise sanitaire, le réseau des Banques Alimentaires a été conduit à reconstituer ses stocks pour faire face à l'urgence sociale, en effectuant des achats de denrées. En allant au-delà de son projet associatif « prospecter et collecter des produits sans acheter », le réseau s'est adapté pour permettre d'assurer une redistribution effective de l'aide alimentaire en période de pandémie.

Le coût des transports routiers ou maritimes est un frein à l'envoi de denrées aux Banques Alimentaires éloignées de sources d'approvisionnement. C'est pourquoi un fonds mutualisé de transport a été constitué au plan national. Soutenu par le mécénat de CNP Assurances, ce fonds permet à l'ensemble des personnes en précarité alimentaire, servies par les associations partenaires du réseau, soit plus de 6000 associations (y compris en Guadeloupe, en Martinique et à la Réunion), de pouvoir bénéficier d'une même qualité nutritionnelle de denrées et d'un même volume sur tout le territoire national.

Claude Baland, président du réseau des Banques Alimentaires déclare : « Je me félicite du soutien renouvelé de CNP Assurances portant cette année sur nos opérations de collecte et sur le transport de denrées sur le territoire national. En cette période de crise sanitaire et sociale, cela participe pleinement à la lutte contre la précarité alimentaire et l'exclusion. »

Agathe Sanson, directrice la communication et du mécénat de CNP Assurances, précise : « En cette période difficile, CNP Assurances renouvelle son engagement de 2020 aux côtés de la Fédération Française des Banques Alimentaires pour les plus précaires. Cela démontre la volonté du groupe de contribuer à une société plus inclusive où chacun peut trouver sa place. »

1 Centres communaux d'action sociale