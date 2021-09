CNP Assurances : signe le Finance for Biodiversity Pledge et se fixe de nouveaux objectifs pour protéger la biodiversité

En signant le Finance for Biodiversity Pledge et en publiant ses objectifs sur les 5 prochaines années, CNP Assurances décide de renforcer ses engagements en faveur de la biodiversité.

Depuis plusieurs années, les rapports scientifiques, notamment ceux de l'IPBES (Intergovernmental Science- Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services), alertent sur l'accélération de la perte de biodiversité, qui se matérialise par la destruction d'écosystèmes, la disparition d'espèces et la moindre diversité génétique au sein des espèces. Face à cette situation inquiétante, les entreprises doivent réduire leurs impacts sur la biodiversité, mesurer les risques liés à la perte de biodiversité et améliorer la transparence sur ces enjeux.

A quelques jours du Congrès mondial de la nature organisé par l'UICN (Union internationale pour la conservation de la nature), CNP Assurances signe le Finance for Biodiversity Pledge et se fixe de nouveaux objectifs sur les 5 prochaines années pour protéger la biodiversité.

Inciter les entreprises d'infrastructure dont CNP Assurances détient une part significative et est administrateur à mesurer et maîtriser leur empreinte biodiversité.

Collaborer et partager les connaissances sur les méthodologies de mesure et de fixation d'objectifs en lien avec la biodiversité

CNP Assurances a réalisé un premier test visant à mesurer l'empreinte biodiversité de son portefeuille d'investissements à l'aide du Corporate Biodiversity Footprint. Le test effectué sur 5 secteurs (agroalimentaire, pétrole et gaz, énergie, forêts et papier, déchets) estime l'empreinte biodiversité de notre portefeuille actions et obligations d'entreprises à -14m².MSA2 par millier d'euros investi à fin 2020.

CNP Assurances a intégré en 2020 la biodiversité dans sa politique d'engagement actionnarial, en incitant les entreprises à prendre et mettre en œuvre des décisions ambitieuses de protection de la biodiversité et à publier des informations sur les risques liés à la perte de biodiversité. La biodiversité a été abordée l'an dernier dans 64 % des dialogues en direct que CNP Assurances a eus avec les entreprises dont elle est actionnaire.

La biodiversité dans nos investissements forestiers

L'ensemble des massifs forestiers de CNP Assurances dispose depuis 2003 d'une certification PEFC. Le renouvellement début 2021 du mandat de gestion de la Société Forestière, qui gère de manière durable les 56 488 hectares de forêts de CNP Assurances, a permis de définir un plan d'actions et des objectifs de préservation de la biodiversité sur les 5 prochaines années au sein d'une charte de gestion durable.

La biodiversité dans nos investissements immobiliers

L'immobilier a un impact important sur la biodiversité, tant en phase de construction qu'en phase d'exploitation. CNP Assurances a mis en place une charte « travaux verts » imposant aux société de gestion de son portefeuille immobilier des règles qui protègent la biodiversité, comme le respect des écosystèmes en phase de chantier mais aussi le choix de matériaux ayant un impact limité sur l'environnement, la réduction des déchets et de la consommation d'eau. La charte prévoit aussi l'étude de solutions techniques privilégiant le végétal et de solutions techniques favorisant la biodiversité, l'économie circulaire (réemploi de matériaux) et les services écosystémiques sur les bâtiments et les espaces verts.

À propos de CNP Assurances

Acteur de référence sur le marché français de l'assurance de personnes, CNP Assurances est présent dans 19 pays en Europe, notamment en Italie, et en Amérique latine, avec une forte activité au Brésil, son 2e marché. Assureur, coassureur et réassureur, CNP Assurances compte plus de 36 millions d'assurés en prévoyance/protection dans le monde et plus de 12 millions en épargne/retraite. Conformément à son modèle d'affaires, ses solutions sont distribuées par de multiples partenaires et s'adaptent à leur mode de distribution, physique ou digital, ainsi qu'aux besoins de protection et de facilitation des parcours de vie des clients de chaque pays.

Cotée à la Bourse de Paris depuis octobre 1998, CNP Assurances est filiale de La Banque Postale. La société affiche un résultat net de 1 350 M€ en 2020.

CNP Assurances Florence de Montmarin 01 42 18 86 51 Tamara Bernard 01 42 18 86 19 Caroline Ceintrey 01 42 18 85 73

servicepresse@cnp.fr Suivez-noussur :