CNP Assurances : succès d'une émission obligataire de 500 ME

CNP Assurances annonce le succès de son émission subordonnée Tier 2 d'un montant de 500 millions d'euros.



Il s'agit d'obligations à maturité au 12 octobre 2053 portant intérêt au taux fixe de 1.875 % jusqu'au 12 octobre 2033.



L'obligation a été placée auprès de près de 55 investisseurs, dont 51 % d'asset managers, 45% d'assureurs et fonds de pension majoritairement basés en France, en Allemagne/Autriche et au Royaume-Uni/Irlande.



L'émission a été sursouscrite 1.8x avec un carnet d'ordres total de 0.9 million d'euros.



