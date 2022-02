CNP Assurances tourne la page de la crise sanitaire avant de rejoindre La Banque Postale

PARIS (Agefi-Dow Jones)--En passe d'être racheté par le groupe bancaire public La Banque Postale (LBP), l'assureur CNP Assurances a fait état jeudi de résultats en forte hausse au titre de l'exercice 2021.

"Le groupe CNP Assurances a retrouvé en 2021 le niveau d'activité et de résultats de 2019", soit avant la crise sanitaire du coronavirus, a expliqué son directeur général, Stéphane Dedeyan, cité dans un communiqué. "La transformation des encours a fortement progressé et les relais de développement ont démontré leur dynamisme en Europe et au Brésil", a poursuivi le dirigeant.

Sur l'ensemble de 2021, le résultat net part du groupe de l'assureur s'est établi à 1,55 milliard d'euros, contre 1,35 milliard d'euros en 2020, traduisant une amélioration de 15% en données publiées sur un an et de 9,9% sur deux ans.

Le chiffre d'affaires de CNP Assurances a progressé de 17,5% en données publiées et de 19,4% à périmètre et taux de changes constants sur un an, à 31,67 milliards d'euros. Par rapport à 2019, les ventes ont progressé de 4,3% en données comparables.

CNP Assurances a également fait état d'un taux de couverture de la marge de solvabilité (SCR) de 217% des fonds propres durs à fin décembre, contre 208% à la fin 2020.

Fin octobre dernier, le groupe bancaire public La Banque Postale (LBP) a annoncé son intention de lancer une offre publique d'achat simplifiée (OPAS) sur l'ensemble du capital de CNP Assurances au prix de 21,90 euros par action, dividende attaché.

LBP a dans un premier temps acquis à ce prix la part de 16,1% du capital de CNP Assurances détenue par Groupe BPCE, ce qui a porté sa propre participation à 78,9% du capital de l'assureur. Le groupe bancaire prévoit désormais de déposer auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) une OPAS sur les participations minoritaires de CNP Assurances au premier semestre en cours.

-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31; ddelmond@agefi.fr ed: FXS

(Julien Marion a contribué à cet article)

COMMUNIQUES FINANCIERS DE CNP ASSURANCES:

Investisseurs | CNP Assurances Vous trouverez ici toutes les informations nécessaires au bon déroulement de votre investissement dans l'action CNP Assurances. CNP Assurances CNP_Assurances

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

February 17, 2022 01:54 ET (06:54 GMT)