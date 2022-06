CNP Assurances : un nouveau directeur général adjoint

Thomas Béhar est nommé directeur général adjoint et second dirigeant effectif de CNP Assurances à compter du 1er juillet 2022.



Il succèdera à Xavier Larnaudie-Eiffel. Il est actuellement Directeur financier Groupe de CNP Assurances et membre du comité exécutif depuis 2019



' Ayant depuis 20 ans exercé des responsabilités de premier plan au sein de CNP Assurances, dont celles de directeur financier Groupe depuis 2019, Thomas Béhar a à coeur de relever, avec tous les collaborateurs du Groupe, les défis actuels du secteur de l'assurance et de poursuivre le développement multipartenarial et international de CNP Assurances au service de l'ensemble de ses parties prenantes ' déclare Stéphane Dedeyan, directeur général de CNP Assurances.



Thomas Béhar conserve en parallèle ses fonctions de directeur financier Groupe.



