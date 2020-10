CNP Assurances : un nouveau directeur général chez CNP SI

30/10/2020 | 17:05

CNP Santander Insurance, une joint-venture entre CNP Assurances et Banco Santander, annonce la nomination de François Tritz en tant que nouveau directeur général. Il a succédé à Tony Beckwith le 23 octobre dernier.



François Tritz est fort de 20 ans d'expérience dans le domaine du financement et des produits d'assurances, après avoir occupé des postes à responsabilité chez FC Bank (2001-2007) puis Europ Assistance (2007-2010). François Tritz a alors rejoint BNP Paribas Cardif, en tant que responsable de la stratégie internationale et des partenariats avec les financières automobiles (2010-2018).



Depuis son entrée chez CNP Assurances en avril 2018, François Tritz occupait les fonctions de directeur général adjoint, responsable du développement commercial de la filiale irlandaise.



