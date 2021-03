CNP finalise un accord de distribution du produit "consorcio" avec CEF au Brésil

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'assureur CNP Assurances a annoncé mercredi avoir finalisé un nouvel accord de distribution exclusif au Brésil avec la banque publique Caixa Economica Federal (CEF), portant sur le produit "consorcio" et pour une durée de 20 ans.

"Les opérations de closing prévues par le protocole d'accord signé le 13 août 2020 avec Caixa Economica Federal et Caixa Seguridade ont été finalisées", notamment le paiement d'un montant de 250 milllions réaux brésiliens (43,3 millions d'euros) au bénéfice de Caixa Economica Federal, a indiqué CNP dans un communiqué.

Une nouvelle société commune a été créée et elle sera intégrée par mise en équivalence dans le périmètre du groupe CNP, a précisé l'assureur.

"Les droits de vote seront re partis a hauteur de 50,01% pour CNP Assurances et de 49,99% pour Caixa Seguridade, et les droits économiques à hauteur de 25% pour CNP Assurances et de 75% pour Caixa Seguridade", a ajouté CNP.

"L'opération est toujours en cours d'examen par la Banque centrale brésilienne (BACEN), et les activités de la nouvelle société commune ne commenceront donc qu'une fois qu'elle aura émis son autorisation", a prévenu CNP.

