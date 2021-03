CNPAssurances : succès de l'émission obligataire de 700M$

CNP Assurances annonce le succès de son émission subordonnée Restricted Tier 1 d'un montant de 700 millions de dollars, des obligations à durée indéterminée portant intérêt au taux fixe de 4,875 % jusqu'au 7 avril 2031.



L'obligation a été placée auprès de près de 200 investisseurs, dont 77 % d'asset managers, assureurs et fonds de pension, et 23 % d'investisseurs publics de banques.



Les obligations ont fait l'objet d'un swap en euros pour une période de 10 ans, ce qui a permis à CNP Assurances d'obtenir un taux effectif de 2,852 %.



Cette émission permettra au groupe CNP Assurances de préparer les prochaines arrivées à échéance obligataires et d'optimiser sa structure de capital.



L'émission a été sursouscrite près de quatre fois avec un carnet d'ordres total de 2,7 milliards de dollars témoignant de leur confiance dans la solidité financière de CNP Assurances, assure la société.



Les titres sont notés BBB par S&P, Baa3 par Moody's et BBB- par Fitch.



