Communiqué : CNP Assurances place son rapport sur l'investissement responsable 2020 sous le signe de la biodiversité et du climat

La biodiversité dans le dialogue actionnarial

CNP Assurances a intégré en 2020 la biodiversité dans sa politique d'engagement actionnarial, en incitant les entreprises à prendre et mettre en œuvre des décisions ambitieuses de protection de la biodiversité et à publier des informations sur les risques liés à la perte de biodiversité.

La biodiversité a été abordée l'an dernier dans 64 % des dialogues en direct que CNP Assurances a eus avec les entreprises dont elle est actionnaire.

La biodiversité dans nos investissements en actions et en obligations

CNP Assurances a rejoint en mai 2020 la coalition d'investisseurs institutionnels appelant à la création de mesures d'impact des portefeuilles d'investissement sur la biodiversité, respectant des principes de transparence de la méthodologie.

CNP Assurances a réalisé un premier test visant à mesurer l'empreinte biodiversité de son portefeuille d'investissements à l'aide du Corporate Biodiversity Footprint. Le test effectué sur 5 secteurs (agroalimentaire, pétrole et gaz, énergie, forêts et papier, déchets) estime l'empreinte biodiversité de notre portefeuille actions et obligations d'entreprises à -14m².MSA1 par millier d'euros investi à fin 2020.

Tout en ayant conscience des limites de la méthodologie retenue, CNP Assurances a fait le choix de publier cette première mesure d'empreinte biodiversité pour contribuer à faire avancer les travaux méthodologiques en la matière, et inciter les entreprises à une transparence accrue sur les enjeux de biodiversité, en particulier dans les secteurs ayant le plus d'impact.

La biodiversité dans nos investissements forestiers

Le renouvellement du mandat de gestion de la Société Forestière, qui gère de manière durable les 56 488 hectares de forêts de CNP Assurances, a permis de définir un plan d'actions et des objectifs de préservation de la biodiversité sur les 5 prochaines années au sein d'une charte de gestion durable.

Elle prévoit un inventaire de la biodiversité potentielle, avec le souci de l'améliorer à l'aide d'actions comme la conservation de micro-habitats, l'aménagement de corridors écologiques, la protection de la reproduction des espèces les plus sensibles, l'interdiction des fongicides et phytocides et la limitation des insecticides aux seules urgences sanitaires.

La Société Forestière s'applique à conserver régulièrement en forêt des arbres sénescents ou morts, debout ou couchés, qui hébergent une biodiversité très spécifique (plus d'un quart des espèces forestières animales et fongiques) reconnue d'intérêt majeur par les scientifiques et les associations de protection de la nature. Parmi les actions de protection de la biodiversité réalisées en 2020 dans les forêts de CNP Assurances, on notera la mise en place d'une gestion favorable au Grand Tétras dans le Jura : la Société Forestière applique des clauses de tranquillité afin de limiter le dérangement de l'avifaune et plus particulièrement du Grand Tétras durant la période du 15 décembre au 30 juin, et conserve les sapins nourriciers lorsque ceux-ci sont connus.

1 La MSA (Mean Species Abundance) est une métrique scientifiquement reconnue créée par le PBL (institut hollandais de l'environnement) pour mesurer l'abondance moyenne des espèces. La destruction de la biodiversité s'exprime en valeur négative de m².MSA. Le m².MSA correspond à l'artificialisation d'1 m² d'espace naturel vierge.