COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 22 mars 2021

Education financière : la Fédération Française de l'Assurance annonce la publication d'un guide pratique « Epargner avec l'assurance vie »

Dans le cadre de la semaine de l'éducation financière qui se tient du 22 au 28 mars, la Fédération

Française de l'Assurance publie un guide intitulé « Epargner avec l'assurance vie » pour accompagner les particuliers dans leur décision d'épargne de long terme et pour les aider à choisir le contrat d'assurance vie le mieux adapté à leur profil et à leur projet, grâce à une série de questions clefs et de bons réflexes à adopter.

Cette publication, qui vient compléter la collection « L'assurance en pratique », a obtenu de la Banque de France - opérateur de la stratégie nationale d'éducation financière - le label EDUCFI qui atteste de la pédagogie et de la neutralité des messages délivrés dans le guide, sur un mode simple, accessible et gratuit.

Les deux premiers guides de la collection, intitulés « 15 réflexes pour bien s'assurer » et « Prévoyance incapacité - invalidité - décès », avaient eux aussi obtenu le label EDUCFI.

En cohérence avec la stratégie nationale d'éducation financière, la FFA s'inscrit ainsi dans une démarche pédagogique et responsabilisante qui se révèle indispensable à une prise de décision avisée des différents publics (jeunes, particuliers en situation de fragilité financière, professionnels).

« Je me réjouis de la publication du guide « Epargner avec l'assurance vie » qui s'inscrit pleinement dans la mission d'éducation financière portée par la Fédération Française de l'Assurance. Il est de notre responsabilité de protéger nos concitoyens en leur permettant de choisir de façon éclairée les solutions d'assurance les plus adaptées à leur profil et à leur projet », déclare Florence Lustman, Présidente de la Fédération Française de l'Assurance.

Cette publication a été élaborée dans une démarche de co-construction avec un groupe de travail pilote, composé d'assureurs (adhérents du comité vie de la FFA), et une communauté de consommateurs en ligne, sélectionnée par l'institut de sondage Opinion Way. Ce panel de 60 consommateurs représentatifs de la population française a été associé à chacune des séquences de travail - de l'identification des problématiques de l'assurance vie jusqu'à la phase de validation du document - afin que ce guide délivre, en toute neutralité, des informations d'éducation financière pertinentes et ciblées.

A propos de la Fédération Française de l'Assurance

La Fédération Française de l'Assurance (FFA) rassemble 280 sociétés d'assurance et de réassurance représentant 99 % du marché. Elle a pour mission de représenter les intérêts du secteur auprès des pouvoirs publics et des différents partenaires, en France et à l'international. Elle intervient dans le débat public sur des sujets sociétaux. La FFA regroupe également les forces de réflexion et d'analyse des enjeux financiers, techniques et juridiques de la profession. Elle centralise les données statistiques et s'assure que les informations sont diffusées auprès des partenaires et des médias. Elle organise également des actions de prévention et de formation.

