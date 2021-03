La Banque ¨Postale : résultats annuels 2020 et plan stratégique 2030

RÉSULTATS ANNUELS 2020 PLAN STRATEGIQUE 2030 COMMUNIQUÉ DE PRESSE Paris, le 2 mars 2021

2020 : le nouveau groupe affiche, dans un contexte difficile, des résultats résilients et finalise la constitution d'un leader de la bancassurance en Europe.

UNE ANNEE 2020 CHARNIERE MARQUEE PAR DES ELEMENTS EXCEPTIONNELS

- Résultat net part du groupe de 4,15 Md€ en vision comptable prenant en compte pour 3,4 Md€ les premières écritures liées à l'intégration de CNP Assurances

- RNPG retraité des éléments ci-dessus qui s'établit à 738 M€ avec l'effet périmètre lié à l'intégration de CNP Assurances (pour 484 M€) et l'impact de la crise sanitaire et économique (-377M€ sur le PNB et -455 M€ sur le coût du risque)

- RONE de 6,3 % reflétant la résilience du modèle économique

NAISSANCE D'UN BANCASSUREUR DE PREMIER PLAN

- Business mix diversifié : 64,5% pour les activités bancaires et 33,4% pour l'assurance

- 11ème banque de la zone Euro avec un :

- Total bilan de : 737 Mds€

- PNB de 7,7 Md€ en évolution de -2,6 %1 reflétant les effets de la crise

- Une structure de bilan parmi les plus solides : - Ratio CET1 : 20,4 % - Ratio Solvabilité 2 de 208% pour CNP Assurances - Fonds propres prudentiels : 21 Md€

- Coût du risque de 46 bps reflétant une politique de provisionnement prudente et la solidité du portefeuille de crédits : 0,7 % de NPL

AUX AVANT-POSTES DE LA TRANSITION JUSTE

- Leadership en matière de performances extra-financières déjà atteint : N°1 mondial chez Vigeo et n°3 mondial chez Sustainalytics

- 100 % des fonds éligibles labellisés ISR chez LBP AM, 95 % de la Gestion Sous Mandat labellisé ISR chez BPE

- 22 Md€ de financements en faveur de la transition énergétique

- Ratio d'égalité F/H de 97/100 au sens de la loi Pacte

- 1,5 million de bénéficiaires de la mission d'accessibilité bancaire

Philippe Heim, Président du Directoire, a déclaré : « Le groupe La Banque Postale a connu une année 2020 inédite, marquée par la concrétisation d'opérations stratégiques d'envergure, avec, en particulier le rapprochement avec CNP Assurances, qui a donné naissance à un acteur majeur de la bancassurance en Europe. Dans un contexte économique et sanitaire difficile, qui a pesé sur la dynamique de revenu et a conduit à appliquer une politique de provisionnement prudente, La Banque Postale affiche des résultats résilients. Fort de l'engagement remarquable de ses collaborateurs, de son modèle d'affaires diversifié et de sa structure financière particulièrement robuste, le groupe La Banque Postale va accélérer sa transformation et son développement avec comme boussoles la satisfaction de ses clients et l'attachement à ses valeurs citoyennes. »

1 A structure constante sur le périmètre historique (5 435 M€) et hors effet provision Epargne Logement

FAITS MARQUANTS DE L'ANNEE 2020

MISE EN ŒUVRE D'UN MODÈLE DE BANCASSUREUR INTEGRE

L'année 2020 a été une année inédite pour La Banque Postale, marquée par des opérations structurantes, dont l'intégration de CNP Assurances ainsi que par la crise sanitaire et économique.

En dépit d'un environnement difficile La Banque Postale, forte d'un modèle d'affaires plus diversifié et équilibré, affiche un PNB publié en recul de 2,6%2 qui s'établit à 7 724 millions d'euros, avec une part de l'assurance de 33,4 % au 31 décembre 2020. Retraité de l'impact des écritures de première consolidation et hors contribution de CNP Assurances, le PNB ressort à 5 415 millions d'euros (soit - 232 millions d'euros) par rapport au 31 décembre 2019, avec un impact lié à la crise sanitaire et économique évalué à 212 millions d'euros.

Le RNPG publié de La Banque Postale atteint 4,2 milliards d'euros au 31 décembre 2020. Hors effet lié aux écritures de première consolidation de CNP Assurances, le RNPG est de 738 millions d'euros, soit une baisse de 5,4 % (soit -42 millions d'euros) par rapport au 31 décembre 2019. Ce résultat intègre un coût du risque de 657 millions d'euros (vs 178 millions d'euros au 31 décembre 2019, dont 455 millions d'euros au titre de la prise en compte du risque de défaut lié à la crise sanitaire), reflétant une politique de provisionnement prudente dans le contexte de la crise Covid et la prise en compte de la vision prospective imposée par les nouvelles normes comptables.

Le nouvel ensemble dispose d'un total de bilan de 737 milliards d'euros et d'une structure financière particulièrement robuste avec un ratio CET1 qui s'élève à 20,4 % et un ratio global de solvabilité à 24,5 %.

DESOPÉRATIONSSTRUCTURANTESEN

2020,UNENOUVELLEPHYSIONOMIE DU GROUPE

L'opération de rapprochement a été finalisée le 4 mars 2020 avec des avancées notables en matière de gouvernance qui traduisent le modèle de bancassureur intégré. Le directeur général de CNP Assurances a rejoint le comité exécutif de La Banque Postale. Les filières des fonctions régaliennes (finance, risque, audit, juridique et conformité) ont été intégrées avec notamment le rattachement fonctionnel des directeurs des risques, de la conformité et de l'audit interne de CNP Assurances à ceux de La Banque Postale.

La Banque Postale a également finalisé la transaction portant sur l'acquisition de la participation de 35 % détenue par Groupama dans La Banque Postale Assurances IARD, tout en prolongeant la coopération dans les domaines de la protection juridique et de l'assistance avec Groupama, qui reste un partenaire de long terme.

Dans le métier de la Gestion d'actifs, La Banque Postale a inauguré une nouvelle ère pour sa filiale La Banque Postale Asset Management (LBP AM). Pionnier de l'ISR, elle est devenue un gestionnaire de conviction multi-spécialiste entièrement dédié à la finance durable.

De plus, le rapprochement des activités de gestion de taux et assurantielles avec Natixis, marquant la création d'un leader européen avec près de 450 milliards d'euros d'encours sous gestion pour le compte de grands clients institutionnels, est réalisé le 31 octobre 2020. Ostrum AM, l'entité commune issue de ce rapprochement est détenue à 45 % par LBP AM et à 55 % par Natixis IM.

Fin 2020, La Banque Postale a finalisé la cession de sa participation (5%) dans le capital de la SFIL à la Caisse de Dépôts, qui en devient l'actionnaire de référence. En parallèle, La Banque a renouvelé par anticipation et jusqu'à fin 2026 son partenariat avec SFIL pour la commercialisation des prêts de moyen et long termes aux collectivités territoriales et hôpitaux publics.

Enfin, CNP Assurances a consolidé son modèle multi-partenarial à l'international, en particulier au Brésil. Le 30 décembre, CNP Assurances a renouvelé son accord de distribution exclusif pour 25 ans dans le réseau de Caixa Econômica Federal (CEF, la banque publique brésilienne et l'une des 5 premières en Amérique latine) au Brésil portant sur les produits de prévoyance, d'assurance emprunteur, consommation et de retraite (vida, prestamista, previdência). Un protocole d'accord, qui donnera lieu à la mise en place d'un accord de distribution exclusif d'une durée de vingt ans dans le réseau de CEF, portant sur le produit consórcio, notamment dans les secteurs de l'immobilier et de l'automobile, a été signé.

UNE ACTIVITE COMMERCIALE DYNAMIQUE MALGRE UN ENVIRONNEMENT DÉFAVORABLE

Dans un contexte marqué par la crise sanitaire et économique ayant engendré deux confinements, l'activité de la banque de détail a connu une hausse des encours aux particuliers (+1,7 %) et une progression des encours d'épargne (+4,6 %). Les équipes de la

Banque de détail ont poursuivi leur mobilisation afin de servir les clients selon une approche multicanale, dont la mise en œuvre et le développement ont été accélérés dans le contexte de crise sanitaire. L'accès multicanal aux services de La Banque Postale a été renforcé tout au long de l'année. Le site et l'application mobile ont reçu depuis début mars plus de 3 millions de visites journalières. Les services clients ont traité en moyenne 50 000 appels quotidiens avec des pointes allant jusqu'à 100 000 appels.

Soucieuse de maintenir un service de qualité pour ses clients dans ce contexte particulier, La Banque Postale a déployé une organisation privilégiant le travail et les relations commerciales à distance, sans mesure de chômage partiel, pour 25 000 collaborateurs.

La banque 100 % mobile de La Banque Postale, Ma French Bank, lancée fin juillet 2019, confirme son succès avec 280 000 clients en portefeuille à fin 2020 : 64 % des souscriptions se font dans le réseau étendu depuis le 30 juin à 3 000 bureaux de poste distributeurs ; 60 % des clients ont moins de 38 ans et 75 % d'entre eux n'avaient jusqu'alors pas de compte courant à La Banque Postale. Ma French Bank a récemment étoffé sa gamme de produits avec le compte « WeStart » spécifiquement conçu pour les 12-17 ans.

Dans cet environnement difficile, la banque privée BPE affiche des résultats en forte croissance (PNB +9 %, et RN +18 %3) portés par une progression de la collecte nette de 61 % (à 1,1 milliard d'euros), une hausse des encours sous mandats (+14% à 5,7 Md€) et des encours totaux de crédit (+ 12,5 % à 3,9 milliards d'euros). L'exercice 2020 marque également la première année pleine de commercialisation d'Emeraude, produit d'assurance-vie spécifiquement

développé par CNP Assurances pour la clientèle de BPE. BPE compte désormais 50 espaces ouverts en bureaux de poste à fin 2020.

L'activité est restée soutenue sur le financement aux personnes morales, avec une production de 26 milliards d'euros hors affacturage, dont 6 256 dossiers PGE (pour un montant de plus d'1 milliard d'euros). Les encours de financement aux personnes morales hors affacturage sont ainsi en progression de 16,8% par rapport à 2019. La production de crédits à destination du secteur public local s'établit à 5,7 milliards d'euros en progression de 1,1 milliard d'euros (hors encours cédés à CAFFIL).

C'est dans ce contexte que La Banque Postale a préparé son nouveau plan stratégique « La Banque Postale 2030 : pour nos clients et pour demain, la transition juste en action (s) », avec l'ambition de faire de La Banque Postale la banque préférée des Français :

- en positionnant La Banque Postale comme leader de l'expérience client

- en marquant sa singularité unique de bancassureur citoyen

- en nourrissant l'engagement de ses collaborateurs, point de force du plan stratégique.

DES RÉSULTATS RESILIENTS ET UNE STRUCTURE FINANCIÈRE ROBUSTE Activité et résultats du groupe La Banque Postale

Dans un contexte de crise sanitaire et de taux structurellement bas voire négatifs, les résultats 2020 publiés par La Banque Postale reflètent de nombreux éléments exceptionnels. Le résultat net part du groupe de 4,15 milliards d'euros est marqué notamment par :

i) Un impact de première consolidation de CNP Assurances de 3,6 milliards d'euros liés aux effets du badwill et du Purchase Price Allocation (PPA) et 0,2 milliard de retournement ;

ii) Un effet périmètre lié à la montée au capital de CNP Assurances de 20,2% à 62,8% sur l'exercice de 484 millions d'euros (hors badwill et PPA) ;

iii) L'impact négatif de la crise sanitaire et économique évalué à 807 millions d'euros sur le résultat d'exploitation du Groupe La Banque Postale

Retraité des impacts exceptionnels liés aux écritures de première consolidation de CNP Assurances, le résultat net part du groupe 2020 sous-jacent est proche de celui de 2019 et s'établit à 738 millions d'euros (vs 780 millions d'euros en 2019), le coefficient d'exploitation atteignant 70,2% (hors retournement du PPA).

Compte de résultat consolidé (en M€) :

Principales lignes du compte de résultat 2020 2019 (%) Produit net bancaire 7 724 5 647 +36,8 Produit net bancaire hors provision EL 7 745 5 579 +38,8 Frais de gestion (5 711) (4 692) +21,7 Résultat Brut d'Exploitation 2 013 955 x2,1 Coût du risque (674) (178) x3,8 Résultat d'exploitation 1 339 777 +72,4 Résultat avant impôt 5 107 1 059 ns Impôts sur les bénéfices (419) (273) +53,5 Résultat net part du groupe 4 155 780 ns Coefficient d'exploitation (%) 70,2 %** 83,8

* Dont CNP Assurances mis en équivalence sur janvier et février. Compte-tenu du closing le 4 mars 2020, l'intégration globale de CNP Assurances ne porte que sur 10 mois.

** hors retournement du PPA