La Banque postale et CNP rapprochent leurs activités d'assurance

Paris (awp/afp) - Le groupe bancaire public La Banque postale a annoncé mercredi le rapprochement de ses activités d'assurance de biens et de personnes avec celles nouvellement acquises de CNP Assurances.

L'entité, baptisée CNP Assurances Holding, est filiale à 100% de la Banque postale.

Elle est dirigée par le directeur général de CNP Assurances Stéphane Dedeyan et présidée par la présidente du conseil d'administration de CNP Assurances Véronique Weill, qui conservent par ailleurs leurs fonctions. "Depuis le 11 avril 2023, cette holding réunit au sein d'une seule structure l'ensemble des entités d'assurance du groupe, c'est-à-dire CNP Assurances SA et les quatre filiales assurantielles non vie de La Banque Postale (assurance de biens, santé, prévoyance, et courtage)", précise le communiqué.

"Le rapprochement de nos activités assurance de biens et de personnes est le dernier jalon pour devenir un grand groupe de bancassurance public", souligne dans un communiqué Philippe Heim, le président du directoire de la banque publique. Cette "dernière phase" de constitution du groupe de bancassurance public suit le rachat par la Banque postale de CNP Assurances, finalisé en juin dernier, et son retrait de la cote dans la foulée.

La Banque postale, filiale de La Poste elle-même détenue par la Caisse des dépôts (CDC) et l'État, revendique 20 millions de clients particuliers, entreprises et acteurs du secteur public local en France.

afp/vj