Suez rachète à Veolia son activité déchets au Royaume-Uni pour 2,3 milliards

Paris (awp/afp) - Suez a annoncé avoir signé mercredi avec Veolia une "promesse d'achat irrévocable" en vue d'acquérir, pour deux milliards de livres (2,3 milliards d'euros), les anciennes activités de déchets au Royaume-Uni de l'ancien groupe Suez.

Veolia, qui a absorbé fin janvier une large part du Suez historique, était contraint par les autorités de la concurrence britannique à renoncer à cet actif. Il avait d'abord annoncé en août un accord de vente, à ce prix, au gestionnaire d'actifs australien Macquarie Asset Management.

Mais le "nouveau Suez", entité indépendante née après l'OPA et qui souhaitait garder une forte présence internationale après que la plupart de ses filiales étrangères sont passées chez Veolia, a fait valoir son "droit de premier refus", comme le permettaient les accords conclus au moment de l'OPA.

Les actionnaires de Suez - les fonds Meridiam et GIP, avec la Caisse des Dépôts et CNP Assurances - ont apporté leur "soutien total" à cette opération, et les organisations syndicales de Suez en France ont rendu un avis unanimement favorable, indique l'entreprise dans un communiqué.

L'opération fait ainsi passer le nouveau Suez de 7,5 à quelque 9 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel, et de 35.000 à plus de 40.000 collaborateurs. En 2020, l'ancien Suez réalisait environ 17 milliards de chiffre d'affaires.

"C'est une nouvelle fantastique", a réagi la PDG de Suez, Sabrina Soussan. "Cette opération renforcera les activités de Suez sur le marché des déchets, et elle accroîtra la part de ses activités internationales. Il s'agit d'une étape majeure dans la mise en oeuvre de la stratégie du groupe", a ajouté la dirigeante, qui doit présenter le 27 septembre le contenu de cette stratégie de développement.

Pour le groupe, qui compte s'axer sur ses deux coeurs de métier - la gestion de l'eau et des déchets - il s'agit d'une acquisition importante, après celle notamment de la plus grande entreprise de gestion de déchets d'Afrique du Sud.

"Cela montre la confiance de nos actionnaires", s'est félicitée Mme Soussan: le groupe "dispose des capitaux nécessaires à son développement et pour investir aux côtés de ses clients".

Selon Suez, "Suez R&R UK" est aujourd'hui le 3e acteur dans le domaine du recyclage et de la valorisation des déchets au Royaume-Uni, et dispose d'un portefeuille de plus de 25.000 clients industriels et collectivités.

"C'est une entreprise qu'on connaît bien, ce qui limite les risques, et qui s'est transformée en négociant avec brio la quasi-extinction des décharges, en passant à la valorisation énergétique et au recyclage des déchets", explique-t-elle à l'AFP.

Plus que par le fait que cet actif appartenait au Suez historique, cette acquisition surtout "fait sens, et crée de la valeur. On est une nouvelle entreprise qui veut croître, et s'étendre à l'international", ajoute-t-elle.

afp/rp