CNX Resources Corporation est une société indépendante spécialisée dans le gaz naturel et le secteur intermédiaire. La société est principalement engagée dans l'exploration, le développement, la production et l'acquisition de propriétés de gaz naturel dans le bassin des Appalaches. Sa principale activité consiste à produire du gaz naturel par gazoduc pour le vendre principalement à des grossistes en gaz. En outre, la société exploite et développe des propriétés de méthane de houille (CBM) en Virginie. Le secteur de la société comprend le schiste et le méthane de houille (CBM). Ses propriétés de schiste extraient le gaz naturel des formations de schiste en Pennsylvanie, en Virginie occidentale et dans l'Ohio à partir d'environ 526 000 acres nets de schiste de Marcellus et d'environ 610 000 acres nets de schiste d'Utica. Elle extrait du MH en Virginie à partir d'environ 278 000 acres nets de MH dans les Appalaches centrales. Elle extrait également du gaz naturel à partir d'autres positions de pétrole et de gaz de schiste et peu profondes principalement en Illinois, Indiana, New York, Ohio, Pennsylvanie, Virginie et Virginie occidentale à partir d'environ 1 003 000 acres nets.