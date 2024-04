CNX Resources Corporation est une société indépendante de développement, de production, de transport intermédiaire et de technologie de gaz naturel à faible intensité de carbone, centrée sur le bassin des Appalaches. La majorité de ses activités est centrée sur les formations de schiste non conventionnelles, principalement le schiste de Marcellus et le schiste d'Utica, en Pennsylvanie, en Ohio et en Virginie-Occidentale. En outre, elle exploite et développe des propriétés de méthane de houille (CBM) en Virginie. Elle a le droit d'extraire du gaz naturel des formations de schiste en Pennsylvanie, en Virginie occidentale et dans l'Ohio sur environ 527 000 acres nettes de schiste de Marcellus et environ 607 000 acres nettes de schiste d'Utica. La société détient environ 53 000 acres supplémentaires dans le Dévonien supérieur. Elle détient des droits d'extraction de méthane de houille en Virginie sur environ 278 000 acres nets de méthane de houille. Elle extrait le gaz naturel de CBM principalement du filon Pocahontas #3. Elle a le droit d'extraire du gaz naturel d'autres formations schisteuses et peu profondes de pétrole et de gaz, principalement dans l'Illinois, l'Indiana, l'État de New York et d'autres États.

