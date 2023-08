Co-Diagnostics, Inc. est une société de diagnostic moléculaire. La société développe, fabrique et vend des réactifs utilisés pour des tests de diagnostic qui fonctionnent par la détection et/ou l'analyse de molécules d'acide nucléique, y compris des outils moléculaires pour la détection de maladies infectieuses, la biopsie liquide pour le dépistage du cancer, et des applications agricoles. Elle utilise également sa technologie pour concevoir des tests spécifiques pour sa plateforme Co-Dx PCR Home et pour localiser des marqueurs génétiques destinés à des applications autres que les maladies infectieuses. Elle vend également des équipements de diagnostic d'autres fabricants sous forme de systèmes de laboratoire autonomes. La société développe également un appareil portable de réaction en chaîne de la polymérase (PCR) et des gobelets de test conçus pour mettre la PCR à la portée des patients dans les centres de soins et même à domicile. Ses systèmes de diagnostic permettent de réaliser des tests moléculaires pour les organismes et les maladies génétiques en automatisant des procédures historiquement complexes, tant pour le développement que pour l'administration des tests.

Secteur Equipement et technologie médicale avancés