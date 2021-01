CO2 GRO : annonce une collaboration avec Plant Advanced Technologies PAT en France en collaboration avec Rika Biotech, partenaire marketing 28/01/2021 | 07:01 Envoyer par e-mail :

Regulatory News: CO2 GRO Inc. («GROW») (TSX-V : GROW, OTCQB : BLONF, Francfort : 4021) est heureuse d'annoncer le lancement de ses premiers essais dans l'Union Européenne (« UE ») avec Plant Advanced Technologies PAT (Paris:ALPAT) («PAT») (EURONEXT GROWTH Paris ISIN:FR0010785790 ALPAT). C'est également le premier développement avec son partenaire marketing britannique Rika Biotech («Rika») qui représente exclusivement CO2 Delivery Solutions™ au Royaume-Uni, aux Pays-Bas et en Belgique. La collaboration porte sur des essais sur les plantes médicinales autres que le Cannabis et le chanvre. Bien que Rika soit exclusif à certains pays de l'UE, leur expérience dans de nombreux pays d'Europe est précieuse pour contribuer à transformer des projets en succès sur une base non exclusive. Les molécules de PAT sont extraites à destination des marchés pharmaceutique, nutraceutique, cosmétique et agrochimique à partir de diverses biomasses et racines végétales. Leur serre de 3 ha basée près de Nancy, en France n'utilise pas encore la supplémentation en CO2. Les essais se dérouleront pendant 6 mois. Jean-Paul Fèvre, PDG de PAT, a déclaré : « Nous sommes ravis de tester les CO2 Delivery Solutions™. Nous avons découvert cette nouvelle technologie il y a quelques mois. Comme nos serres n'utilisent pas actuellement la supplémentation en CO 2, nous pensons que nos rendements pourraient être améliorés. Nous cultivons de nombreuses espèces végétales pour extraire des composés principalement à partir des racines. Des études ont montrées un développement accru de la biomasse avec l'ajout de CO 2 et nous espérons obtenir les mêmes résultats sur les espèces que nous travaillons. » Gregory Krupnikovs, Directeur de Rika Biotech, a déclaré : « Nous sommes ravis de soutenir GROW et PAT pour leurs premiers essais en Europe. Il s'agit d'une étape clé pour Rika en charge du développement de cette nouvelle technologie en Europe. L'utilisation de cette technologie au marché en pleine croissance des plantes médicinales produites en serre démontre le potentiel pour n'importe quel autre type de culture couverte, avec une économie de 95% du CO2 utilisé par rapport à l'apport au CO2 gazeux ». Aaron Archibald, Vice-Président des Ventes et des Alliances Stratégiques, a commenté : « Nous sommes très heureux de travailler avec PAT étant donné son expertise sur la culture de plantes médicinales de très grande valeur. Le succès pourrait mener à la collaboration avec les producteurs d'autres plantes pour d'autres domaines. Nous continuons de voir un intérêt important de la part des producteurs de serres dans de nombreux segments de marché. Notre reconnaissance internationale continue de prendre de l'ampleur grâce à nos efforts marketing, notre présence en ligne et les précieux partenariats régionaux comme Rika Biotech qui nous permettent de gérer ces clients internationaux avec succès. » Visitez www.co2delivery.ca pour plus d'informations sur Les CO2 Delivery Solutions™ ou regardez cette vidéo. Pour voir une installation du système VCO2, regardez cette vidéo. À propos de Plant Advanced Technologies PAT - plantadvanced.com Plant Advanced Technologies PAT est une société de biotechnologie végétale produisant de nouveaux actifs rares dédiés aux marchés cosmétiques, pharmaceutiques et agrochimiques. La société Plant Advanced Technologies PAT est spécialisée dans l'identification, l'optimisation et la production de biomolécules végétales rares jusqu'à présent inaccessibles, à destination des industries cosmétiques, pharmaceutiques et de chimie fine. PAT dispose de savoir-faire uniques, brevetés mondialement et écologiques (PAT plantes à traire® et Target Binding®). Plant Advanced Technologies est coté sur Euronext Growth™- Paris

ISIN : FR0010785790 - Mnémonique : ALPAT

Reuters ALPAT.PA - Bloomberg : ALPAT : FP À propos de CO2 GRO Inc. - co2gro.ca Il existe plusieurs centaines de milliers d’ha de serres et d’installations de culture couvertes dans le monde. 80 % de ces installations ne peuvent pas utiliser la complémentation au CO2 gazeux pour des raisons techniques liés aux problèmes d’étanchéité des bâtiments ou de son coût d’utilisation. Depuis des décennies, la supplémentation en CO2 n’est utilisé que dans des serres parfaitement étanches. L’augmentation de rendement d’environ 30% n’est possible que si une teneur en CO2 à plus de 1000 ppm est maintenue tout au long de l’année dans les installations. Même les serres les mieux équipées ont du mal pour maintenir ces niveaux car le CO2 apporté sous forme de gaz s’échappe naturellement des serres du fait de la ventilation durant les mois les plus chauds. Les CO2 Delivery Solutions™ (solutions liquides d’apport de CO2) vont permettre à tous les producteurs sous serres d’augmenter leurs rendements d’au moins 30% tout au long de l’année. De plus, la présence de CO2 sous forme dissoute sur les feuilles offre une protection contre de nombreux pathogènes, contrairement au CO2 gazeux. La technologie brevetée de GROW permet de dissoudre naturellement et en toute sécurité le CO2 dans l’eau sans pression ni formation de bulles. La solution liquide de CO2 est ensuite appliquée par pulvérisation sur les feuilles des plantes. Les micro-gouttelettes créent un microfilm à la surface des feuilles, isolant la feuille de l’atmosphère. Le gradient de diffusion créé favorise le l’absortion du CO2 par les feuilles, indépendamment des stomates. Les CO2 Delivery Solutions™ de GROW ont déjà été expérimentées avec succès sur des cultures telles que le cannabis, le chanvre, la laitue, le chou frisé, les poivrons, les fraises, les orchidées et d’autres fleurs. Partout dans le monde, les producteurs qui ne pouvaient pas utiliser le CO2 peuvent maintenant ajouter du CO2 à leurs cultures en utilisant CO2 Delivery Solutions™. A mesure que les taxes sur le carbone augmenteront, les producteurs de gaz à effet de serre devront payer plus cher pour leurs émissions. Co2 Delivery Solutions™ offre à ces serres la possibilité de compléter leurs plantes avec du CO2 de façon régulière tout au long de l’année sans émettre de CO2 dans l’atmosphère et en utilisant jusqu’à 95% moins de CO2 que par ajout gazeux. Pour de plus amples renseignements, veuillez www.co2gro.ca. Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210127006050/fr/

© Business Wire 2021