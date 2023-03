Analyse - Nuits d'été sombres : L'Inde est confrontée à des risques élevés de coupures d'électricité après des années de négligence en matière de charbon et d'hydroélectricité

Le développement rapide des fermes solaires a permis à l'Inde d'éviter les ruptures d'approvisionnement pendant la journée, mais une pénurie de centrales au charbon et d'hydroélectricité risque d'exposer des millions de personnes à des pannes généralisées pendant la nuit, selon des données gouvernementales et des documents internes examinés par l'agence Reuters.

La disponibilité de l'électricité en Inde pendant les "heures non solaires" en avril devrait être inférieure de 1,7 % à la demande de pointe - une mesure de la demande maximale d'électricité en un temps utile, selon une note interne de l'autorité fédérale de régulation du réseau électrique consultée par Reuters.

La demande de pointe nocturne d'avril devrait atteindre 217 gigawatts (GW), soit une augmentation de 6,4 % par rapport aux niveaux nocturnes les plus élevés enregistrés en avril de l'année dernière.

"La situation est un peu tendue", a déclaré Grid Controller of India Ltd (Grid-India) dans une note datée du 3 février.

Alors que les Indiens qui cherchent à vaincre la chaleur cet été voudront une alimentation électrique régulière pour leurs climatiseurs, les risques de coupure nocturne menacent les industries qui fonctionnent 24 heures sur 24, notamment les usines de fabrication d'automobiles, d'appareils électroniques, de barres d'acier et d'engrais.

"En cas de coupure de courant, ne serait-ce qu'une minute, la pâte à papier se bloque, ce qui perturbe le processus délicat et entraîne des pertes de centaines de milliers de roupies", explique P.G. Mukundan Nair, ancien directeur d'un organisme indien de l'industrie du papier, qui a travaillé dans ce secteur pendant près de trente ans.

"Même la plus petite interruption de l'approvisionnement en électricité causera des dégâts", a ajouté M. Nair.

Les déficits en électricité de cet été pourraient être plus importants que prévu, car les prévisions de pénurie de Grid-India ont été faites plusieurs semaines avant que le bureau météorologique indien n'annonce des vagues de chaleur entre mars et mai.

MESURES D'URGENCE

Le secrétaire fédéral indien à l'énergie, Alok Kumar, a minimisé les inquiétudes en déclarant que le gouvernement avait pris "toutes les mesures" pour éviter les coupures d'électricité.

"Nous mettons la capacité à la disposition de tous les États à des prix compétitifs", a déclaré M. Kumar à l'agence Reuters.

Après la publication du rapport de Grid-India, le gouvernement a avancé les travaux de maintenance de certaines centrales électriques au charbon et a décroché des capacités supplémentaires de production au gaz pour tenter d'éviter les coupures, a déclaré un autre haut responsable du gouvernement.

Selon la note de février de Grid-India, 189,2 GW de capacité de production d'électricité à partir du charbon devraient être disponibles en avril. Cela représenterait une augmentation de plus de 11 % par rapport à l'année dernière, selon les calculs de Reuters basés sur les données de Grid-India.

Ensemble, le charbon, le nucléaire et le gaz devraient permettre de répondre à environ 83 % des pics de demande nocturne.

L'hydroélectricité sera cruciale non seulement pour répondre à la majeure partie de l'offre restante, mais aussi en tant que générateur flexible, car les centrales au charbon ne peuvent pas être augmentées ou réduites rapidement pour répondre à la variabilité de la demande.

Toutefois, Grid-India prévoit que la disponibilité maximale de l'énergie hydraulique en avril de cette année sera inférieure de 18 % à ce qu'elle était l'année précédente, lorsque la production avait été stimulée par des conditions météorologiques favorables.

Les centrales électriques au charbon importées devront augmenter leur production jusqu'à 55 % du potentiel total, contre 21 % en février, tandis que les centrales au charbon nationales devront augmenter leur production jusqu'à 75 % du potentiel, contre 69 % en février, a déclaré Hetal Gandhi, directeur de la recherche chez CRISIL Market Intelligence and Analytics.

"Le fardeau de l'augmentation de l'offre sera certainement supporté par le charbon et le gaz", a déclaré Gandhi, ajoutant qu'il s'agirait d'un "défi de taille".

PLUS DE CAPACITÉ NÉCESSAIRE

Les risques d'interruption nocturne contrastent fortement avec les risques diurnes. L'offre en journée a été renforcée par la multiplication par près de quatre de la capacité solaire au cours des cinq dernières années, conformément à l'engagement pris par le Premier ministre Narendra Modi dans le cadre de l'accord de Paris sur le climat de réduire les émissions de carbone.

En avril dernier, l'énergie solaire a porté la contribution des énergies renouvelables à 18 % de la production indienne en milieu de journée.

C'est après le coucher du soleil que la tension se fait sentir, car la capacité des centrales au charbon n'a augmenté que de 9 % au cours des cinq dernières années.

Aux alentours de minuit et jusqu'en avril de l'année dernière, la bousculade pour l'électricité était intense, les acheteurs faisant des offres pour cinq fois plus d'électricité que ce que proposaient les vendeurs, comme l'a montré une analyse par Reuters des données de l'Indian Energy Exchange, la plateforme d'échange d'électricité la plus liquide du pays.

L'élargissement des lignes de faille entre l'offre et la demande met en évidence la nécessité d'accélérer l'augmentation de la capacité de production de charbon afin d'éviter les pannes dans les années à venir.

La construction de 26 centrales au charbon d'une capacité de 16,8 GW a été retardée de plus d'un an, selon les données de l'Autorité centrale de l'électricité, certaines centrales accusant des retards de plus de 10 ans.

Selon les responsables des centrales électriques, les projets en cours de construction sont bloqués par des protestations locales liées à des préoccupations environnementales, par des contestations juridiques concernant l'indemnisation pour l'acquisition de terres et par la disponibilité de la main-d'œuvre et de l'équipement.

L'augmentation de la capacité des centrales hydroélectriques et nucléaires se heurte à des obstacles plus difficiles à surmonter, car elle est entravée par le manque d'investissements étrangers et l'opposition des critiques sur les questions de sécurité et d'environnement, ce qui n'augure rien de bon pour l'approvisionnement en électricité à l'avenir.