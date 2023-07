Coal India Limited a annoncé que Shri Pramod Agrawal, à l'âge de la retraite, a renoncé à ses fonctions de président-directeur général (CMD) de Coal India Limited avec effet au 30 juin 2023 (AN). La société a également annoncé que Shri P M Prasad a pris les fonctions de président-directeur général de Coal India Limited à compter du 1er juillet 2023 (F/N). Shri PM Prasad a pris les fonctions de président-directeur général de Coal India Limited le 1er juillet 2023.

Auparavant, il occupait le poste de Chairman- cum-Managing Director (CMD) de Central Coalfields Limited (CCL) depuis le 01/09/2020. Shri Prasad a accumulé 38 ans d'expérience dans les différentes facettes des opérations et de la gestion. Shri Prasad est ingénieur des mines de l'université d'Osmania. Il a obtenu une maîtrise de technologie en exploitation minière à ciel ouvert à l'École indienne des mines (IIT- ISM), à Dhanbad.

En 1988, il a obtenu le certificat de gestionnaire de mines de première classe de la DGMS. Il a également obtenu un diplôme en droit de l'université de Nagpur en 1997. Shri Prasad a commencé sa carrière en tant que cadre stagiaire chez Western Coalfields Limited (WCL), une filiale de Coal India Limited (CIL), en 1984. Il a fait preuve de dévouement, de travail acharné, de sincérité et d'un leadership dynamique au fur et à mesure qu'il évoluait dans l'entreprise et devenait directeur général de la région de Lingaraj chez Mahanadi Coalfields Limited (MCL).

En 1994-95, il a joué un rôle déterminant dans la réouverture des mines de la DRC qui avaient été touchées par un incendie souterrain alors qu'il était en poste à la CMT. Pour ce travail remarquable, il s'est vu décerner le titre de "meilleur directeur des mines" par le secrétaire au charbon, le ministère du charbon (MoC) et le président de Coal India Limited en 1995. Au cours de sa brillante période en tant que directeur général de la CML, il a été responsable de l'ouverture et de l'exploitation du projet de mine à ciel ouvert de Kaniha à partir de mars 2010.

Il est également à l'origine du détournement du nallah à Hingula Opencast Area, qui a permis de débloquer une réserve de charbon de 26,00 MT en 2014-15, et de la mise en service de la nouvelle voie de chemin de fer n° 9 à Talcher Coalfields. Il a un penchant particulier pour la sécurité et les projets auxquels il a été associé ont remporté plusieurs prix lors de différentes compétitions, y compris un triplé pour deux projets, à savoir Padmapur Opencast, WCL entre 1996 et 1998 et Nandira UG Mine, MCL entre 2004 et 2006.

En mai 2015, il rejoint NTPC en tant que directeur exécutif (mines de charbon). Il est reconnu pour avoir accéléré le processus d'attribution des projets MDO et attribué le bloc de charbon de Pakribarwadih (le premier projet de NTPC) et lancé des appels d'offres pour les autres blocs de charbon. En mars 2016, il est devenu directeur exécutif et chef de projet à Hazaribagh, au Jharkhand. Pendant son mandat, il a dirigé le lancement des opérations d'extraction de charbon dans les mines de Pakribarwadih, à Hazaribagh.

En 2016, Pakribarwadih a reçu le premier prix des "Swarn Shakti Awards". En février 2018, il a rejoint Northern Coalfields Limited (NCL) en tant que directeur technique (P&P). Sous sa direction, la NCL a été récompensée lors de la Conférence mondiale sur l'environnement en juin 2018 pour son travail exceptionnel en matière de conservation de l'environnement.

Il a pris la direction de Bharat Coking Coal Limited (BCCL) en août 2019. Dans des conditions difficiles, il a dirigé l'entreprise avec engagement, vigueur et dévouement. Il a mené la lutte de l'entreprise contre la pandémie de COVID-19 et a joué un rôle déterminant dans diverses initiatives visant à transformer les performances globales de l'entreprise.

Shri Prasad est réputé pour ses compétences interpersonnelles, il croit fermement au travail d'équipe et possède une excellente expertise technique. Sous sa direction, l'entreprise est prête à franchir de nouvelles étapes et à atteindre de nouveaux sommets.