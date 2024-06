L'entreprise publique Coal India Ltd explore des blocs de lithium en Argentine avec une société américaine afin de s'assurer des approvisionnements en matériaux pour batteries, a déclaré mardi une source indienne directement informée.

Ces efforts s'inscrivent dans le cadre de l'adhésion de l'Inde au Minerals Security Partnership (MSP), dirigé par les États-Unis, que New Delhi a rejoint l'année dernière afin de garantir un approvisionnement adéquat en minerais pour atteindre les objectifs de zéro carbone.

L'Inde et les États-Unis ont déclaré lundi qu'ils co-investissaient dans un projet de ressources en lithium en Amérique du Sud et dans un gisement de terres rares en Afrique afin de diversifier les chaînes d'approvisionnement en minerais essentiels.

L'Inde est en pourparlers avec plusieurs pays, dont les États-Unis, pour collaborer au traitement du lithium et éviter de dépendre de la Chine, avait rapporté Reuters.

"Coal India s'est portée candidate pour le bloc Kachi en Argentine, dans lequel une société américaine et deux autres pays sont intéressés par l'exploration dans le cadre du MSP", a déclaré la source, qui a refusé d'être identifiée en raison de la nature sensible des discussions.

Des études préliminaires sont en cours, a ajouté la source.

En février, le secrétaire d'État américain Antony Blinken a déclaré, lors d'un voyage en Argentine, que les États-Unis étudiaient les possibilités d'investissement dans les minéraux essentiels, en particulier le lithium.

Coal India et le ministère fédéral indien des mines n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Dans le cadre du partenariat sur les minéraux, auquel l'Inde a adhéré l'année dernière, New Delhi a été invitée à participer à 20-25 projets sur les minéraux essentiels, dont quatre ont été identifiés par le gouvernement indien, deux d'entre eux étant en collaboration avec les États-Unis, a déclaré la source.

Le deuxième projet concerne le bloc de Kangankunde au Malawi, qui est exploré par l'entreprise publique indienne IREL Ltd pour les terres rares.

L'IREL n'a pas répondu immédiatement à un courriel de Reuters demandant des commentaires.

Le gouvernement indien a également demandé aux mineurs d'explorer des minéraux critiques dans la région de Dubbo en Australie, a déclaré la source.

L'Inde a également proposé un accord commercial sur les minéraux critiques avec les États-Unis, qui interdirait l'imposition de droits de douane aux deux pays et serait similaire à un pacte que les États-Unis ont conclu avec le Japon et qui accorde aux constructeurs automobiles japonais un accès plus large au crédit d'impôt américain sur les véhicules électriques, a déclaré la source.

Toutefois, les États-Unis sont en pourparlers avec l'Inde en vue d'un protocole d'accord bilatéral sur les minéraux critiques, ont déclaré les deux pays lundi.