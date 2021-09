Coal India prévoit d'augmenter les prix "lentement".

Coal India Ltd prévoit d'augmenter lentement les prix du charbon après avoir pris en compte les avis de toutes les parties prenantes, a déclaré mercredi le président de l'entreprise minière publique, alors que les prix du charbon en Asie ont atteint des sommets historiques.

Les prix du charbon asiatique provenant des exportateurs australiens et indonésiens, ainsi que le contrat à terme sur le charbon thermique le plus négocié sur le Zhengzhou Commodity Exchange en Chine, ont atteint des sommets récemment en raison de la forte consommation d'électricité.

"Nous ne pouvons pas augmenter le prix du charbon de manière abrupte. Il ne peut être augmenté que lentement, et c'est ce que nous envisageons de faire", a déclaré le président de Coal India, Pramod Agrawal, aux actionnaires lors de l'assemblée générale annuelle de la société.

Le plus grand mineur de charbon au monde, qui représente plus de 80% de la production indienne de ce combustible, a augmenté les prix du charbon pour la dernière fois en 2018, et n'est généralement pas agressif en matière de tarification.

"Coal India prévoit d'augmenter le prix, mais prendre l'avis de toutes les parties prenantes et les faire adhérer est essentiel avant de prendre une décision, car cela affecte le prix de l'énergie dans le pays", a déclaré Agrawal.

L'action de la société a bondi de plus de 20 % en plus de trois semaines pour atteindre son plus haut niveau sur trois mois mercredi, soutenue par une augmentation de la production due à une hausse de la demande d'électricité produite à partir de charbon, les restrictions liées au coronavirus étant allégées dans toute l'Inde.

En réponse à une question d'un actionnaire sur la possibilité d'une scission des filiales de Coal India, Agrawal a déclaré qu'il n'y avait pas de plan de ce type.

"Il n'y a pas d'idée, même au sein du gouvernement, que certaines subventions puissent être séparées de Coal India", a-t-il déclaré.

M. Agrawal a également déclaré que l'entreprise préférait distribuer des dividendes plutôt que de racheter des actions, car les rachats attiraient deux fois plus d'impôts que Coal India et ses unités.

"Nous demandons au gouvernement de modifier ce mécanisme, et si cela est fait, peut-être pourrons-nous également procéder à des rachats d'actions", a-t-il déclaré. (Reportage de Sudarshan Varadhan ; édition d'Emelia Sithole-Matarise)