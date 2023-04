Coal India va augmenter ses livraisons aux industries en raison de la hausse des stocks des compagnies d'électricité

L'entreprise minière publique a toujours donné la priorité à l'approvisionnement des centrales électriques, parfois au détriment du secteur non réglementé, qui comprend des industries telles que les fonderies d'aluminium et les aciéries.

Cette année, Coal India espère augmenter ses livraisons au secteur de l'électricité de 4 %, pour atteindre 610 millions de tonnes, alors qu'elle vise une production de 780 millions de tonnes.

"Avec 610 millions de tonnes programmées pour répondre à la demande du secteur de l'électricité, la disponibilité du charbon pour le secteur non réglementé augmente considérablement", a déclaré l'entreprise dans un communiqué.

L'entreprise minière pourrait augmenter ses livraisons aux industries de 170 millions de tonnes au cours de l'année fiscale 2024, contre 108 millions de tonnes en 2022/23, soit le niveau le plus bas depuis au moins quatre ans.

"Même après avoir compensé toute hausse imprévue de la demande des centrales thermiques, l'accessibilité du charbon au secteur non réglementé serait bien meilleure en 2023/24", a ajouté la société.

Une augmentation des ventes aux industries propose généralement des marges plus élevées que ses principaux contrats à long terme avec les services publics, et pourrait aider l'entreprise à ajouter à ses bénéfices plus élevés au cours des derniers trimestres.

L'augmentation des bénéfices a permis aux actions de l'entreprise minière de grimper de 17,3 % au cours de l'année écoulée, malgré une baisse de 1,5 % de l'indice Nifty au cours de la même période.

L'entreprise a amélioré ses fournitures aux services publics au cours de l'exercice fiscal 2022/23 grâce à une production record, aidant ainsi l'Inde à se remettre d'une pénurie de charbon paralysante qui avait provoqué des coupures d'électricité généralisées en avril.

Le charbon représente 73 % de la production d'électricité en Inde et les services publics représentent plus de 75 % de son utilisation. L'Inde est le deuxième producteur, consommateur et importateur mondial de ce combustible fossile.