Coal India va lancer deux appels d'offres pour du charbon importé afin de remédier à la pénurie locale

Le ministère de l'énergie a demandé à l'entreprise minière publique, qui a peu d'expérience dans l'importation de charbon, de passer des commandes pour des livraisons depuis l'étranger la semaine dernière, car les services publics ont suggéré que des appels d'offres multiples entraîneraient une confusion et ont demandé un approvisionnement centralisé par le biais de Coal India.

Les responsables indiens s'empressent de mettre davantage de charbon à la disposition des services publics, car les pénuries du trimestre juillet-septembre devraient être 15 % plus importantes que les estimations initiales en raison des prévisions d'une demande d'électricité plus élevée.

L'appel d'offres à court terme demandera la livraison de charbon importé entre juillet et décembre, tandis que l'appel d'offres à moyen terme demandera des fournitures entre juillet 2022 et juin 2023, ont déclaré les responsables, qui ne souhaitent pas être identifiés.

Les appels d'offres seront lancés sur une base interentreprises (B2B), car les importations de gouvernement à gouvernement (G2G) - suggérées par le ministère de l'énergie la semaine dernière - retarderaient le processus, ont indiqué les responsables.

Coal India prévoit de lancer les appels d'offres d'ici le 7 juin, ont déclaré les responsables, ajoutant que la décision d'importer a été approuvée par le conseil d'administration de la société jeudi.

L'Inde a annulé une politique visant à réduire les importations de charbon thermique et prévoit de rouvrir les mines fermées pour répondre à la demande croissante d'électricité. Le charbon représente près de 75 % de la production électrique de l'Inde et Coal India produit 80 % du charbon domestique.

Une décision sur la quantité des importations, la qualité du charbon et les ports de destination sera prise après consultation du ministère fédéral de l'énergie, a déclaré le fonctionnaire, ajoutant que la date limite pour que les États soumettent leurs besoins au ministère de l'énergie a été prolongée du 31 mai au 3 juin.

Les importateurs seront libres de choisir le pays à partir duquel ils souhaitent importer, ont indiqué les responsables.

L'Indonésie, l'Australie et l'Afrique du Sud sont les principaux fournisseurs de charbon thermique de l'Inde, le deuxième plus grand importateur de charbon au monde bien qu'étant le deuxième plus grand producteur derrière la Chine.

En avril, l'Inde a été confrontée à sa pire crise de l'électricité depuis plus de six ans en raison de la hausse de la demande d'électricité, malgré la production record de Coal India au cours de l'année qui s'est terminée en mars 2022.

Coal India a précédemment blâmé la production plus faible des usines de charbon basées sur l'importation, ajoutant que moins d'importations mettaient plus de pression sur l'exploitation minière nationale.

Le ministère de l'énergie avait estimé que les besoins totaux des services publics en charbon importé à mélanger avec le combustible domestique seraient de 58,7 millions de tonnes cette année, mais la quantité offerte pourrait être inférieure, a déclaré l'un des responsables.