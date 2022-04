Exclusif - Les importations annuelles de charbon de NTPC, la première compagnie d'électricité indienne, devraient atteindre leur plus haut niveau depuis 8 ans.

L'entreprise publique, qui produit plus d'un quart de la production d'électricité de l'Inde, importera 16 millions de tonnes pour les mélanger au charbon national au cours de l'année se terminant en mars 2023, ont déclaré les responsables.

Graphique : Les importations de charbon de NTPC vont augmenter après des années de baisse constante,

"Le gouvernement indien nous a ordonné d'importer 16 millions de tonnes, et nous le ferons pour assurer la sécurité énergétique du pays", a déclaré l'un des responsables.

L'augmentation des importations reflète la forte croissance de la demande d'électricité alors que l'économie indienne se redresse après la pandémie et les prévisions d'un été particulièrement chaud.

Le gouvernement fédéral indien a ordonné à toutes les compagnies d'électricité d'importer cumulativement environ 33,5 millions de tonnes pour le mélange au cours de l'année, a déclaré le deuxième responsable, ce qui est le plus élevé depuis au moins six ans.

(Graphique : Services publics indiens

' Les importations de charbon pour le mélange devraient augmenter après deux années consécutives de baisse,



Des importations plus importantes par l'Inde pourraient exercer une pression à la hausse sur les prix mondiaux du charbon, qui ont atteint des sommets en mars à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie - le plus grand fournisseur de l'Europe. Les prix se sont refroidis depuis, mais sont toujours bien supérieurs aux niveaux moyens de 2021.

L'Inde est le deuxième importateur mondial de charbon, et compte l'Indonésie, l'Australie et l'Afrique du Sud parmi ses principaux fournisseurs. Les détails sur les plans d'importation de charbon de l'Inde n'ont pas été rapportés précédemment.

La production d'électricité de l'Inde a augmenté à son rythme le plus rapide en trois mois en mars, en raison de températures supérieures à la normale pour le mois et d'une activité accrue suite à l'assouplissement des restrictions COVID, tandis que les coupures d'électricité ont atteint leur plus haut niveau depuis octobre.

Les services publics gérés par le gouvernement de l'État ont été invités à importer 8,75 millions de tonnes cette année financière, les opérateurs de services publics privés ont reçu l'ordre d'acheter 6,22 millions de tonnes tandis que les autres services publics gérés par le gouvernement fédéral importeront 2,53 millions de tonnes pour le mélange, a déclaré le second responsable.

NTPC a déjà attribué des contrats pour l'achat de près de 7 millions de tonnes, ont indiqué les responsables, ajoutant que la totalité de ce pétrole a été acheté en Indonésie à des prix légèrement supérieurs aux prix de référence.

NTPC n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire officiel.

DEMANDE D'ÉLECTRICITÉ EN HAUSSE

La demande d'électricité plus élevée a forcé l'Inde à réduire les fournitures de charbon au secteur non électrique et à mettre en veilleuse les plans pour certaines ventes aux enchères de carburant, malgré la production et la fourniture record de l'entreprise publique Coal India Ltd, qui produit plus de 80 % du charbon indien.

Certains consommateurs du secteur non électrique indien, qui utilisent en grande partie de l'électricité produite par des services publics non connectés au réseau national, tirent également de l'électricité coûteuse du réseau national, ce qui ajoute à la pression sur les services publics dont le stock de charbon est faible.

La hausse des importations reflète l'ampleur de la pénurie de charbon en Inde à l'approche de l'été, lorsque la demande d'électricité atteint généralement un pic en raison de l'augmentation de la demande de climatisation et d'une activité industrielle accrue.

"Nous avons tout fait. La production nationale de charbon a augmenté. Toute la crise est due à la fermeture des centrales électriques à base de charbon importé et des centrales au gaz", a déclaré le premier responsable.

Neuf des 23 centrales électriques à base de charbon importé du pays sont fermées et la plupart des centrales électriques au gaz ne fonctionnent pas ou à une capacité réduite, selon les données du gouvernement. Les responsables de l'industrie affirment que les prix mondiaux élevés des combustibles ont rendu ces centrales trop coûteuses pour fonctionner à pleine capacité.