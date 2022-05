L'Inde, deuxième producteur, importateur et consommateur mondial de charbon, a produit 777,2 millions de tonnes de ce combustible au cours de l'année qui s'est terminée en mars 2022 et a brûlé plus d'un milliard de tonnes.

L'entreprise publique Coal India, le plus grand mineur de charbon au monde, qui produit 80 % du charbon indien, prévoit d'augmenter sa production annuelle à 1 milliard de tonnes d'ici 2024, contre 622,6 millions de tonnes actuellement.