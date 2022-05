L'Inde prévoit une baisse des précipitations dans les régions productrices de charbon, ce qui pourrait atténuer la crise de l'énergie.

Le centre-est de l'Inde comprend les États d'Odisha, de Jharkhand, de Chhattisgarh et du Bengale occidental, qui représentent ensemble près de la moitié de la production annuelle de charbon du pays. Le charbon représente près de 75 % de la production d'électricité de l'Inde.

L'Inde s'attend à ce que les précipitations globales pendant la mousson annuelle soient de 103 % de la moyenne à long terme. Des précipitations plus importantes dans d'autres parties du pays pourraient augmenter la production d'énergie hydraulique et la demande d'électricité liée à l'irrigation pourrait être plus faible, ce qui atténuerait la pression sur l'énergie thermique.

L'Inde a inversé une politique visant à réduire à zéro les importations de charbon, a invoqué une loi d'urgence pour faire fonctionner les services publics basés sur le charbon importé et prévoit de rouvrir les mines fermées afin de répondre à la forte demande d'électricité, qui semble croître au rythme le plus rapide depuis au moins 38 ans.

La production nationale de charbon chute généralement pendant la période annuelle de la mousson, entre juin et septembre, en raison de perturbations dans l'exploitation minière. L'entreprise publique Indian Railways est également confrontée à des retards dus à l'obstruction des voies par l'eau et à la fermeture de certaines lignes.

L'entreprise publique Coal India, qui produit 80 % du charbon indien, a signalé la première baisse de production en deux décennies en 2019/20, en raison des précipitations les plus abondantes depuis 25 ans.

Le département météorologique indien (IMD) prévoit que les précipitations dans les régions productrices de charbon du Maharashtra et du Madhya Pradesh, qui représentent ensemble un quart de la production indienne, seront supérieures à la moyenne, a-t-il indiqué mardi.

L'intensité des précipitations serait plus critique que les précipitations globales au cours d'une saison. Des pluies incessantes sur de courtes périodes pourraient provoquer des inondations de mines, même lorsque les précipitations globales pendant la mousson sont déficientes.

Les régimes pluviométriques erratiques, que l'Inde a attribués au changement climatique, ont entravé la production dans un passé récent.

En 2019, des inondations soudaines dans la mine de Dipka, la troisième plus grande mine de l'Inde, ont interrompu les opérations pendant plusieurs jours, et il a fallu plus d'un mois pour reprendre la production à pleine capacité.