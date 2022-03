L'Inde réduit l'offre de charbon, les stocks s'effondrent alors que la demande d'électricité augmente.

Les coupures d'approvisionnement surviennent quelques mois après que la pénurie de charbon la plus criante de ces dernières années en Inde ait entraîné des coupures de courant pouvant durer jusqu'à 14 heures dans certains États. L'arrivée de l'été a ajouté aux inquiétudes concernant les pénuries d'approvisionnement en électricité dans le pays.

L'entreprise publique Coal India, qui représente plus de 80 % de la production nationale, a réduit ses livraisons au secteur non électrique - qui comprend les fonderies d'aluminium et les aciéries - à 275 000 tonnes par jour, selon une obligation interne examinée par Reuters, soit 18,3 % de moins qu'en février et 29,8 % de moins qu'en mars 2021.

Graphique : Coal India' réduit ses fournitures au secteur non électrique :

Le ministère fédéral du charbon a également mis en attente un plan visant à organiser trois enchères de charbon pour les services publics au cours des trois prochains mois et organisera à la place une seule enchère pour le trimestre, déclarant que la méthodologie pour mener trois enchères était "en cours de traitement".

Graphique : La montée en flèche de la demande d'électricité en Inde :

South Eastern Coalfields, une unité de Coal India, a reporté la date limite de paiement pour les enchères menées le 11 mars, retardant ainsi l'approvisionnement, et a également annulé une autre enchère prévue pour le 21 mars, selon les avis publiés sur son site Web.

La production et les expéditions de Coal India diminuent généralement à partir d'avril et s'amenuisent davantage de juin à septembre en raison de la mousson annuelle qui réduit la production dans certaines régions.

Les stocks de charbon des compagnies d'électricité appartenant au gouvernement de l'État, qui représentent un tiers de toutes les centrales au charbon du pays, sont tombés à 22 % de la quantité autorisée, selon les données du gouvernement. Les niveaux de stocks inférieurs à 25 % sont considérés comme "critiques".

Le charbon représente près des trois quarts de la production d'électricité en Inde.

Le ministère fédéral du charbon et Coal India n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire mercredi.

Le gouvernement a toutefois déclaré samedi qu'il avait "pris des mesures pour assurer un approvisionnement adéquat en charbon".

"Il est demandé que les mesures nécessaires soient prises pour importer du charbon à des fins de mélange sur la base de l'évaluation de la demande afin de faire face à la pénurie de charbon", a déclaré le gouvernement.

Graphique : Baisse des stocks de charbon détenus par les compagnies d'électricité gérées par les gouvernements des États :

(1 $ = 75,6310 roupies indiennes