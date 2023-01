L'Inde s'attend à ce que la demande annuelle de charbon des services publics augmente d'environ 8 % après l'insuffisance des énergies renouvelables.

Le troisième plus grand consommateur d'énergie et émetteur de gaz à effet de serre au monde s'accroche au charbon pour assurer sa sécurité énergétique, alors qu'il tente de remettre son économie sur les rails après le ralentissement du COVID et d'éviter les pénuries d'électricité qui ont entraîné l'arrêt des usines et des villages sans électricité pendant une vague de chaleur torride.

Selon la présentation, l'Inde prévoit que la demande de charbon des services publics atteindra 821 millions de tonnes en 2023-24. Le représentant du gouvernement a déclaré que cela représenterait environ 8 % de plus que la demande au cours de cette année fiscale.

Deux fonctionnaires du gouvernement connaissant bien le sujet ont déclaré qu'en raison des contraintes du COVID, l'Inde n'a ajouté que 120 gigawatts (GW) d'énergie renouvelable à son réseau électrique d'ici 2022, soit moins que son objectif de 175 GW.

Dans le même temps, une hausse de l'activité économique et la canicule du premier trimestre ont provoqué une augmentation de la demande d'électricité - une augmentation que le gouvernement prévoit de maintenir en 2023-24, selon le haut fonctionnaire et la présentation, vue par Reuters.

L'Inde devrait produire 1 255 térawattheures (tWh) d'électricité à partir du charbon en 2023-24, a déclaré le responsable, contre 1 180 tWh d'électricité à partir du charbon pour cet exercice. Le gouvernement espère ajouter 16 GW d'énergie renouvelable au cours de la prochaine année fiscale, soit une augmentation de 13 % de la capacité installée actuelle.

Le ministère fédéral de l'énergie n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire, mais a déclaré que l'Inde continuerait à dépendre du charbon mais réduirait progressivement son utilisation.

L'entreprise publique Coal India, qui représente 80 % de la production indienne de charbon, devrait fournir 620 millions de tonnes au secteur de l'électricité en 2023-24, contre 580 millions de tonnes prévues en 2022-23, selon la présentation faite au ministre fédéral de l'électricité le 29 décembre.

Coal India, le plus grand exploitant minier au monde, devrait produire 770 millions de tonnes de charbon en 2023-24, ce qui lui laisse une plus grande quantité à vendre à des marges plus élevées au secteur non électrique.

L'Inde devrait produire environ 735 millions de tonnes de charbon domestique au cours de l'exercice 2022-23, selon la présentation.

Le gouvernement a estimé que la demande de charbon ne peut pas être satisfaite par des sources domestiques et en raison de défis logistiques, et a demandé aux centrales électriques d'importer 6% de leurs besoins.

La disponibilité des trains pour le transport du charbon était inférieure d'au moins 11 % aux objectifs en moyenne au cours du premier et du second semestre de l'exercice 2022-23, selon la présentation.

La volonté fédérale d'augmenter les importations du deuxième plus grand importateur de charbon au monde pourrait faire grimper les prix de la demande mondiale, alors que la Chine met fin à sa politique de zéro COVID et tente de relancer l'activité industrielle.

La Chine et l'Inde représentent ensemble les trois quarts de la consommation d'électricité dans la région Asie-Pacifique, le charbon alimentant plus de 70 % de la production d'électricité en Inde. Les centrales électriques au charbon, qui représentent plus des trois quarts de l'utilisation de ce combustible polluant en Inde, ont augmenté leur production d'environ 10 % en 2022 pour répondre à la hausse de la demande.

Les services publics auraient besoin de 453 trains au cours du premier semestre de 2023-24 pour transporter le charbon domestique et importé, soit 68 trains de plus que la moyenne de décembre, qui est de 385 trains, selon la présentation.