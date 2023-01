L'Inde va augmenter ses importations de charbon pour faire face aux intempéries et aux problèmes de transport.

Une augmentation constante de la consommation d'électricité industrielle au cours des dernières années a laissé les services publics en Inde, l'une des principales économies à la croissance la plus rapide au monde et le deuxième plus grand consommateur et importateur de charbon, avec une marge de manœuvre limitée pour faire face à une demande extraordinaire ou à des hoquets dans l'offre.

Les achats supplémentaires de l'Inde sur le marché mondial, où elle s'approvisionne pour près d'un quart de son charbon, pourraient également soutenir les prix mondiaux du charbon, tout comme les efforts déployés par le principal importateur, la Chine, pour relancer l'activité industrielle après avoir assoupli ses strictes restrictions liées au COVID 19. Les prix se sont refroidis depuis qu'ils ont atteint un niveau record en juin, principalement en raison d'un hiver européen plus chaud que prévu.

La production nationale record de charbon en Inde a permis de réduire les stocks serrés dans les centrales électriques, pour atteindre une moyenne de 12 jours d'approvisionnement à la fin de 2022, contre neuf jours au début de l'année fiscale actuelle en avril dernier.

Mais les stocks sont encore bien inférieurs aux directives fédérales qui recommandent un approvisionnement d'au moins 24 jours comme tampon contre le type de pannes d'électricité que l'Inde a connu l'année dernière et l'année précédente.

"Même maintenant, environ 31% de la capacité totale basée sur le charbon est confrontée à des pénuries critiques de charbon", a déclaré Abhishek Rakshit, analyste de recherche principal chez Wood Mackenzie.

Les centrales au charbon indiennes, qui représentent plus de 70 % de la production nationale d'électricité, pourraient devoir augmenter leurs importations de 50 à 60 % entre avril et décembre 2023, a déclaré Hetal Gandhi, directrice de recherche chez CRISIL Market Intelligence and Analytics, si elles veulent "éviter une éventuelle crise".

Les importations de charbon par les services publics indiens ont plus que doublé pour atteindre 42 millions de tonnes au cours des huit premiers mois de cette année fiscale à partir d'avril, par rapport à la période de l'année précédente, malgré une augmentation de 11,9 % de l'approvisionnement domestique en charbon des services publics.

Alors que le gouvernement a abaissé ce mois-ci ses prévisions de croissance économique pour l'année fiscale en cours à 7 %, l'Inde reste l'une des économies les plus performantes du G20 et son activité industrielle a été particulièrement résistante, entraînant des augmentations d'environ 14 % de la production d'électricité en novembre et décembre, contre une croissance annuelle moyenne de 9,6 %, selon les données du gouvernement.

La production au charbon a représenté une part importante de cette augmentation, avec une hausse d'environ 15 % au cours des deux mois.

Les conditions météorologiques extrêmes ont exercé une pression supplémentaire sur l'approvisionnement en électricité. Une vague de chaleur torride en avril et un froid intense dans le nord de l'Inde vers la fin décembre ont déclenché des poussées soudaines de la consommation d'électricité, et ont rendu difficile la prévision de la demande de charbon et d'électricité.

"Il existe des risques que la demande (de charbon) soit plus élevée en raison d'un été plus chaud et/ou d'une croissance industrielle plus forte que prévu dans le pays en 2023", a déclaré Girish Madan, directeur chez Fitch Ratings.

Les stocks de charbon de l'Inde se sont rapidement épuisés ces dernières années, ce que les responsables gouvernementaux ont invoqué pour plaider en faveur des importations.

Les stocks de charbon dans les centrales électriques sont descendus jusqu'à quatre jours, soit 8 millions de tonnes, en septembre 2021, contre 15 jours en juin de la même année, ce qui a entraîné une crise électrique paralysante en octobre 2021. En moins de six mois, l'Inde a été confrontée à une autre crise de l'électricité, la pire depuis six ans et demi.

Les perturbations des lignes d'approvisionnement en charbon dues à la pénurie de wagons ont aggravé le problème, limitant l'efficacité de l'augmentation de la production nationale de charbon.

Les trains mis à disposition par les chemins de fer indiens à Coal India, qui produit 80 % du charbon indien, n'ont pas atteint les objectifs mensuels pendant au moins 21 mois, selon les données du gouvernement.

"Au cours des deux dernières années, les chemins de fer indiens ont augmenté le nombre de trains fournis par jour. Mais cela n'a pas été suffisant pour rattraper la demande croissante", a déclaré Ashis Pradhan, analyste chez Rystad Energy.