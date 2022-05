L'Inde veut réduire la production d'électricité d'au moins 81 centrales au charbon sur 4 ans

L'Inde prévoit de réduire la production d'électricité d'au moins 81 centrales au charbon au cours des quatre prochaines années, a déclaré le ministère fédéral de l'énergie dans une lettre, dans le but de remplacer la production thermique coûteuse par des sources d'énergie verte moins chères.

Le plan vise à maximiser le potentiel d'énergie verte et à réduire les coûts, selon la lettre envoyée aux hauts responsables du département de l'énergie des gouvernements des États et du gouvernement fédéral, mais n'impliquera pas la fermeture des vieilles et coûteuses centrales électriques. L'Inde compte 173 centrales thermiques au charbon.

"A l'avenir, les centrales thermiques devront fonctionner jusqu'au minimum technique afin d'accueillir les énergies renouvelables moins chères lorsqu'elles seront disponibles", a déclaré le ministère dans la lettre datée du 26 mai.

L'Inde a été confrontée à une crise électrique paralysante en avril, lorsqu'une augmentation rapide de la demande d'électricité a entraîné une ruée vers le charbon, obligeant le pays à revenir sur ses plans visant à réduire à zéro les importations de charbon thermique.

L'augmentation des pics de consommation d'électricité pendant la nuit, lorsque l'énergie solaire n'est pas disponible, a fait de l'élimination progressive de la production au charbon un grand défi. L'ajout de sources alternatives telles que l'énergie nucléaire et l'énergie hydraulique a également été lent.

L'Inde est le deuxième plus grand consommateur, producteur et importateur de charbon au monde, et ce combustible représente près de 75 % de la production annuelle d'électricité.

Le troisième plus grand émetteur de gaz à effet de serre au monde est actuellement à 37 % de son objectif d'énergie verte de fin 2022.

La crise électrique actuelle de l'Inde aurait pu être évitée si son objectif d'installer 175 GW d'énergie renouvelable avait été respecté, a déclaré le groupe de réflexion Climate Risk Horizons dans un rapport publié en mai.

"La production supplémentaire provenant de l'énergie solaire et éolienne ... aurait permis aux centrales électriques de conserver leurs stocks de charbon en baisse pour les périodes de pointe du soir", a déclaré Climate Risk Horizons.

Le plan du ministère de l'énergie visant à réduire la production au charbon lorsque des sources renouvelables sont disponibles pourrait également alléger la pression sur la logistique. La crise de l'électricité en Inde a été aggravée par une pénurie de trains pour transporter le charbon.

L'Inde s'attend à ce que le plan visant à réduire la production d'électricité de 58 milliards de kilowattheures (kWh) des 81 compagnies d'électricité permette d'économiser 34,7 millions de tonnes de charbon et de réduire les émissions de carbone de 60,2 millions de tonnes, selon la lettre. (Reportage de Sudarshan Varadhan ; édition de Toby Chopra et Jane Merriman)