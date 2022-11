Les actions indiennes grimpent grâce à SBI et aux valeurs de consommation

L'indice NSE Nifty 50 a augmenté de 0,57% à 18 219,80 à 0351 GMT, tandis que le S&P BSE Sensex était en hausse de 0,50% à 61 255,21.

Les indices de référence ont ajouté près de 2% chacun la semaine dernière, pour leur troisième gain hebdomadaire consécutif.

Dans les premiers échanges de lundi, les indices FMCG, automobile et banque du secteur public de Nifty ont été parmi les plus performants, grimpant entre 1 % et 5,6 %.

Britannia Industries Ltd et State Bank of India ont été les principaux gagnants du Nifty 50, progressant respectivement de 8 % et de 4,6 %, après que les sociétés aient annoncé une hausse de leur bénéfice trimestriel.

L'entreprise publique Coal India Ltd et la société de paiements numériques Paytm ont augmenté de plus de 1 % chacune, avant la publication de leurs résultats trimestriels.

Les données provisoires du National Stock Exchange ont montré que les investisseurs institutionnels étrangers ont acheté des actions pour un montant net de 14,36 milliards de roupies indiennes (175,20 millions de dollars) vendredi, tandis que les investisseurs nationaux ont vendu 5,49 milliards de roupies d'actions.

(1 $ = 81,9620 roupies indiennes)