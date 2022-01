Les actions indiennes peinent à trouver une direction ; Wipro chute de plus de 5%.

Les actions indiennes ont oscillé entre gains et pertes jeudi, la faiblesse de Wipro et de Tata Motors contrecarrant les mouvements robustes des valeurs technologiques après qu'Infosys et Tata Consultancy Services aient annoncé de solides résultats pour le troisième trimestre.

L'indice NSE Nifty 50 a augmenté de 0,03% à 18 215,55 à 0449 GMT, tandis que le S&P BSE Sensex a ajouté 0,01% à 61 147,87. Néanmoins, les deux indices sont en hausse d'environ 5 % depuis le début de l'année.

"Nous avons eu une bonne période avant les résultats des technologies de l'information, et les investisseurs sont maintenant en train de revoir les choses ; à mesure que d'autres résultats sont publiés, les mouvements vont être réactifs au lieu d'être proactifs", a déclaré Anand James, chef de la stratégie de marché chez Geojit Financial Services.

Les géants de la technologie Infosys et Tata Consultancy Services ont bondi d'environ 1,5 % chacun. Infosys a relevé mercredi ses prévisions de revenus pour l'exercice 2022, tandis que TCS a annoncé une hausse de 12,3 % de son bénéfice trimestriel.

Cependant, son rival Wipro a glissé de 5,5 % et a été le principal perdant en pourcentage de l'indice Nifty 50 après avoir affiché un bénéfice net quasi nul.

Le constructeur automobile Tata Motors a glissé de 1,63 % et a été l'un des principaux perdants après avoir déclaré que les ventes au détail de son unité de voitures de luxe avaient chuté de près de 14 % au troisième trimestre.

L'indice des métaux du Nifty a prolongé ses gains pour une deuxième session et a progressé de 2,5 %, grâce à la hausse de 4 % de Tata Steel.

Pendant ce temps, l'Inde a enregistré 247 417 nouveaux cas de COVID-19, le plus grand nombre depuis fin mai.

"Nous sommes largement mieux préparés, par rapport aux vagues précédentes, et en tant que tel, cela ne prend pas le marché par surprise. Cependant, cela pourrait être un frein à l'appétit pour le risque", a déclaré James.

Le fabricant de vaccins Bharat Biotech a déclaré mercredi qu'une injection de rappel de son vaccin COVID-19 neutralise les variantes Omicron et Delta du coronavirus.

Par ailleurs, les données de mercredi ont montré que la hausse des prix à la consommation en Inde en décembre s'est rapprochée de la limite supérieure de l'objectif de la Banque de réserve de l'Inde. (Reportage de Chandini Monnappa à Bengaluru ; montage d'Uttaresh.V)