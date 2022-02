Les actions indiennes sont prêtes pour une quatrième journée de pertes

L'indice NSE Nifty 50 a baissé de 0,84% à 17 127,20 à 0354 GMT, tandis que le S&P BSE Sensex était en baisse de 0,83% à 57 344,81. Si les pertes se maintiennent, les deux indices enregistreront leur quatrième jour de baisse d'affilée.

Proposant un certain soulagement, le président américain Joe Biden et le président russe Vladimir Poutine ont toutefois accepté le principe de la tenue d'un sommet sur l'Ukraine. Cette nouvelle a stimulé les marchés à terme de Wall Bourse et a aidé les actions asiatiques à effacer les fortes pertes du début de la journée. [MKTS/GLOB]

En Inde, tous les principaux sous-indices du Nifty se sont négociés dans le rouge et 47 des 50 actions de l'indice Nifty 50 ont glissé tôt ce lundi.

Les actions d'InterGlobe Aviation ont chuté de plus de 2 % après que le cofondateur Rakesh Gangwal a démissionné du conseil d'administration de l'opérateur aérien IndiGo et a déclaré qu'il réduirait lentement sa participation au cours des cinq prochaines années.